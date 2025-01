Un minor și-a lăsat victima în agonie, pe marginea drumului. Ce au decis magistrații în cazul lui

La data de 14 ianuarie, instanța Judecătoriei Medgidia a pronunțat o hotărâre în cazul unui minor, acuzat de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.







Potrivit informațiilor din dosar, la data de 24 februarie 2022, în jurul orelor 13:00, inculpatul, fiind însoțit de fratele său, a condus pe DJ223 o căruță trasă de un cal, iar la intrarea în localitatea Floriile, din județul Constanța, acesta a acroșat cu partea din dreapta spate a atelajului un bărbat, în vârstă de 74 de ani, provocându-i răni grave. Deși știa că l-a rănit pe bărbat, minorul și-a continua drumul, fără încuviințarea autorităților.







Persoana vătămată a fost transportată la spital, prezentând o fractură a femurului drept, murind după câteva zile.







Martorii au relatat că animalul înhămat la căruță s-a speriat și a luat-o la galop, fiind scăpat de sub control de conducătorul său.







Fiica persoanei vătămate a declarat anchetatorilor că un vecin a anunțat-o de accidentul care a avut loc în apropierea casei sale, iar când a ajuns la fața locului l-a văzut doar pe tatăl său plângând de durere.







„Menționez faptul că cei doi frați sunt niște cetățeni problemă în comunitate, respectiv fură și fac scandaluri. Referitor la circulația pe drumurile publice cu atelajul hipo, aceștia circulă zilnic sub influența băuturilor alcoolice și foarte agresiv, prin aceea că aleargă cu acesta pe străzi punând în pericol ceilalți participanți la trafic. Cunosc faptul că aceștia au deținut în decursul mai multor ani, mai mulți cai care au murit din cauza faptului că nu au fost îngrijiți”, a menționat fiica victimei.







În apărarea sa, inculpatul a susținut că incidentul a fost un accident nefericit și că animalul s-a speriat din cauza ruperii unui element al căruței.







„Componenta care s-a rupt, denumită popular «crucioi», se află la partea din față a căruței în care calul prin două funii tractează căruța. Având în vedere faptul că s-a rupt partea metalică sudată pe cadrul căruței, pe cele două funii care fac parte din hamul calului a rămas crucioiul, care lovea calul la picioarele din spate provocându-i durere și făcându-l greu de controlat”, a declarat proprietarul căruței.







Judecătorii au luat în considerare faptul că inculpatul avea discernământ în momentul comiterii faptei, dar și vârsta fragedă și circumstanțele personale. Raportul de evaluare psihiatrică a relevat un retard mintal ușor în condiții de substimulare, dar acest aspect nu a fost considerat o scuză pentru acțiunile sale.







„L-am văzut pe marginea drumului pe Ion, am strigat eu și cu fratele meu la acesta să se ferească din calea calului, acesta s-a dat pe marginea drumului pentru a se feri, dar din cauza balansului căruța l-a acroșat cu partea din spate trântindu-l în afara drumului.







Referitor la părăsirea locului accidentului, menționez faptul că nu am putut opri calul în locul unde a avut loc evenimentul, oprindu-se abia după ce a acroșat semnul de circulație. Ne-am speriat foarte tare și nu am știut cum să reacționăm, totodată din cauză că era agitat calul am vrut să prevenim alt incident care ar fi putut avea loc din această cauză. Imediat ce am ajuns acasă am contactat-o pe mama mea”, a spus inculpatul.







Instanța de judecată a hotărât, la data de 14 ianuarie 2025, să îi aplice inculpatului o măsură educativă neprivativă de libertate, întrucât raportat la gravitatea faptei comise dar și circumstanțele personale ale acestuia, apare ca fiind singura aptă să-l readucă pe un drum corect.







Astfel, minorului i-a fost aplicată măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă de șase luni, pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.