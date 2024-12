Caz cumplit de șantaj emoțional și fizic, la Constanța! Ani întregi și-a obligat concubina să se prostitueze

Cei doi erau împreună din anul 2020 și au trei copii cu vârstele de trei ani, doi ani și un altul de doar patru luni.





Potrivit declarațiilor concubinei, inculpatul a obligat-o să întrețină raporturi sexuale cu mai mulți bărbați, prieteni și cunoștințele acestuia, contracost, a fost bătută, amenințată și șantajată emoțional.





„În cursul lunii februarie, am fost adusă de concubinul meu în municipiul Constanța, pe stradă, lângă o stație de carburanți Petrom, unde am practicat prostituția fără voia mea.





Am acceptat să fac acest lucru în urma reproșurilor din partea concubinului meu, dar și de teama acestuia, spunându-mi că nu este fericit pentru că nu îi dau valoare lui, că i-am tăiat aripile, m-a acuzat că am avut o relație cu fratele lui, că nu are bani, că nu poate oferi copiilor mai multe”, a declarat victima.





Aceasta a mai povestit anchetatorilor cum într-o zi, aflându-se într-o cameră cu cei trei copii, partenerul ei, abia trezit din somn, a lovit-o în cap cu un lemn de foc, pe motiv că are sânii asimetrici, iar acesta este un semn că nu i-a fost fidelă. În urma loviturii, femeia a suferit o rană care a fost închisă, la spital, cu patru copci.





Astfel, Judecătoria Medgidia l-a condamnat pe bărbatul în cauză la cinci ani de închisoare, în regim de detenție, pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism în formă continuată. La această pedeapsă se adaugă și sentința penală a Judecătoriei Fetești, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de șase ani și nouă luni de închisoare în regim de detenție.







Cum puteți evita să deveniți victime





În luna martie a acestui an, a fost adoptată Legea nr. 26 din 28 februarie 2024, privind ordinul de protecție.





Astfel, în prezent, pot fi eliberate ordine de protecție pentru toate formele de violențe, inclusiv amenințări verbale sau prin mesaje, violența verbală, apeluri multiple, cât și orice alte acte de violență fizică sau psihică ce pun în pericol viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea unei persoane.





Ordinul de protecție provizoriu se emite de îndată, la cererea scrisă a victimei actelor de violență sau, după caz, a tutorelui ori a altui reprezentant legal al acesteia, de către polițiștii care, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, iau cunoștință de săvârșirea unui act de violență, iar din evaluarea situației de fapt rezultă că există risc iminent cu privire la săvârșirea unui alt act de violență îndreptat împotriva victimei, care pune în pericol viața, integritatea fizică ori libertatea acesteia.





Dacă persoana împotriva căreia se aplică acest ordin de protecție încalcă prevederile dispuse, va fi pedepsită cu închisoare între șase luni și cinci ani.





La data de 6 septembrie 2022, bărbatul a mai fost condamnat pentru proxenetism, de magistrații Judecătoriei Fetești, la un an și nouă luni de închisoare, însă executarea a fost suspendată sub supravegherea pe o durată de trei ani. Termenul de supraveghere nu a fost îndeplinit, căci între timp, acesta și-a continuat activitatea penală, cu concubina lui.