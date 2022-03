Un tânăr adoptat dintr-un cămin de copii din Constanța își caută, de doi ani, familia biologică

Un tânăr de 27 de ani, născut în Constanța și adoptat din centrul de plasament când avea doar câțiva anișori de viață, își caută de doi ani familia biologică. Tânărul a recurs la ajutorul comunității online The never forgottern romanian children în speranța că va găsi informații despre părinții săi, dar și despre cei doi frați mai mari.„Acum doi ani am început căutarea familiei mele biologice prin intermediul acestei pagini. Datorită puținelor informații deținute nu am reușit să ajung la rudele mele. Poate acum am mai mult noroc. Numele meu românesc a fost Bodnarenco Radu, născut în Constanța, la data de 1 august 1995. La vârsta de trei ani am fost adoptat de la căminul de copii, numărul 2, Constanța, prin intermediul fundației „Copiii lumii România”. În documentele de adopție părinții mei biologici figurează necunoscuți. Se știe că aveam doi frați mai mari ca mine, dar nu am nici o informație nici despre ei. Îmi doresc foarte mult să-mi găsesc mama, frații și toate rudele apropiate. Încep căutarea rudelor din România cu toată susținerea minunatei mele familii adoptive. Sperăm din tot sufletul să reușim a găsi măcar câteva informații despre rădăcinile mele românești. Vă rugăm foarte mult să distribuiți anunțul meu tuturor rudelor și prietenilor dvs, de asemenea în cât mai multe grupuri Facebook. Apreciez enorm de mult tot ajutorul și susținerea dumneavoastră!”, este mesajul transmis de tânăr. Cei care pot oferi informații sunt îndrumați să se adreseze comunității The never forgotten roumanian children de pe Facebook.