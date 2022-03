Eliza Samara s-a oprit în optimile de finală ale turneului de tenis de masă de la Doha

Jucătoarea constănţeană de tenis de masă Elizabeta Samara a ratat calificarea în sferturile de finală ale probei feminine de simplu din cadrul turneului WTT Star Contender de la Doha (Qatar).După ce a învins-o, cu scorul de 3-0, în 16-imi, pe Britt Eerland (Ţările de Jos), constănţeanca a cedat la mare luptă, în optimi, în faţa sud-coreencei Jeon Jihee. A fost un meci admirabil făcut de Eliza în faţa unei adversare clasată pe locul 11 mondial. Sportiva pregătită de antrenorul Viorel Filimon a dus meciul în decisiv, după ce a condus cu 1-0 la seturi într-o partidă la nivel înalt şi terminată în favoarea asiaticei, scor 2-3 (11-6, 5-11, 9-11, 11-4, 8-11).În aceeaşi fază a competiţiei s-a oprit şi Bernadette Szocs, care nu a avut nicio şansă, scor 0-3, în partida cu Xiaoxin Yang, o jucătoare din Monaco, dar cu origini asiatice.La dublu feminin, perechea română Elizabeta Samara / Andreea Dragoman a fost eliminată, tot în optimi, scor 1-3, de cuplu Li Yu-Jhun / Cheng I-Ching, din Taipei, iar la dublu mixt, după victoria din sferturi, 3-1 cu germanii Dang Qiu şi Nina Mittelham, cuplul Ovidiu Ionescu / Bernadette Szocs înfruntă, în penultimul act, dublul alcătuit din Cheng I-Ching şi Lin Yun-Ju, din Taipei.Delegaţia tricoloră are deja asigurată o medalie, bronzul cucerit de perechea Ovidiu Ionescu (România) / Alvaro Robles (Spania), învinsă în semifinalele probei masculine de dublu, scor 1-3, de cuplul Dang Qiu / Benedikt Duda (Germania).XXXŞi juniorii tricolori au o săptămână plină de evenimente, o delegaţie a ţării noastre fiind prezentă la WTT Youth Star Contender Otocec (Slovenia).La simplu feminin U19, joi, 31 martie, vor intra în competiţie constănţencele Elena Zaharia, Bianca Mei-Roşu, ambele de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, şi Camelia Mitrofan, de la CS Farul, alături de Ioana Sîngeorzan. Bianca Mei-Roşu este înscrisă şi la categoria U15.La simplu masculin U19, Iulian Chiriţă s-a calificat în semifinale, unde îl are adversar pe francezul Felix Lebrun, iar la dublu masculin U19, România are reprezentante în ambele partide din penultimul act: Dragoş Bujor / Andrei Istrate vs. Alexis Lebrun / Felix Lebrun (Franţa), respectiv Darius Movileanu / Iulian Chiriţă vs. Payas Jain (India) / Ivor Ban (Croaţia).Partidele turneului WTT Youth Star Contender Otocec 2022 pot fi urmărite pe canalul de YouTube WTT.Foto: Facebook / Federaţia Română de Tenis de Masă / WTT / ITTF