Constănţenii Eliza Samara şi Cristian Pletea servesc la Singapore Smash 2022

La mii de kilometri distanţă de dezastrul din Ucraina, ţară invadată de armată rusă, într-o zonă liniştită a lumii, cei mai buni jucători de tenis de masă de pe mapamond, printre care şi constănţenii Eliza Samara şi Cristian Pletea, îşi dau întâlnire la selectul turneu Singapore Smash 2022.Între 7 şi 20 martie, competiţia din Singapore îi reuneşte pe unii dintre cei mai valoroşi sportivi ai lumii, programul turneului cuprinzând atât probe de simplu, cât şi de dublu. Meciurile pot fi urmărite pe canalul de YouTube WTT.În întrecerea feminină individuală, România va fi reprezentată de Bernadette Szocs, constănţeanca Elizabeta Samara, Daniela Dodean Monteiro, Irina Ciobanu şi Adina Diaconu, „Bernie” urmând a juca şi la dublu feminin, unde o are coechipieră pe Sofia Polcanova, din Austria, şi la dublu mixt, alături de Ovidiu Ionescu.Delegaţia masculină a României îi are în componenţă pe Ovidiu Ionescu, constănţeanul Cristian Pletea şi Hunor Szocs, Ionescu fiind înscris şi în proba masculină de dublu, cu spaniolul Alvaro Robles partener. Din păcate, debutul a fost unul cu stângul. Pletea a fost învins, încă din runda întâi, scor 1-3, de Adam Szudi (Ungaria), în timp ce Szocs a cedat, la mare luptă, scor 2-3, în faţa lui Lam Siu Hang, din Hong Kong.La simplu feminin, Adina Diaconu şi Irina Ciobanu s-au calificat în turul al doilea, după ce au câştigat meciurile din runda inaugurală: 3-0 cu Audrey Zarif (Franţa), respectiv 3-2 cu Archana Kamath (India). În schimb, Daniela Dodean Monteiro n-a reuşit să treacă de turul întâi, fiind surclasată, scor 0-3, de indianca Ayhika Mukherjee.Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara sunt acceptate direct pe tabloul principal.XXXAlte patru jucătoare de tenis de masă constănţene de mare perspectivă sunt angrenate, săptămâna aceasta, într-un important turneu rezervat juniorilor: WTT Youth Star Contender Doha 2022, care a demarat luni, 7 martie, şi se va încheia vineri, 11 martie.Elena Zaharia, Bianca Mei-Roşu, Andreea Teglaş, de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, şi Camelia Mitrofan, de la CS Farul, alături de Ioana Sîngeorzan şi Evelyn Ungvari, vor juca pentru România în cadrul categoriei junioare U19, Bianca Mei-Roşu urmând a concura, alături de Alesia Sferlea şi Cristina Sîngerozan, şi la categoria junioare U15.Întrecerile feminine de la Doha sunt programate în a doua jumătate a săptămânii, după încheierea meciurilor la masculin. Iar România are deja asigurate două medalii de bronz, după ce Darius Movileanu, la simplu juniori U19, şi perechea Darius Movileanu / Eduard Ionescu, la dublu juniori U19, s-au calificat în semifinale.Partidele turneului WTT Youth Star Contender de la Doha pot fi urmărite pe canalul de YouTube WTT.Foto: Facebook / Federația Română de Tenis de Masă / ITTF