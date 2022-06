VIDEO LIVE şi DECLARAŢII / EVENIMENT IMPORTANT LA CONSTANŢA! Preşedinţii Macron şi Iohannis - întâlnire la Baza 'Mihail Kogălniceanu'

Deplasarea aceasta vine în contextul războiului de agresiune al Rusiei desfășurat aproape de aici





M-am întâlnit cu soldații francezi dislocați aici, în fața amenințărilor la securitatea noastră comună





Mulțumesc armatelor noastre, vă sunt recunoscător





România a arătat că este la înălțime





România nu e pentru Franța o țară ca oricare alta. În fața unei crize grave, România a putut conta întotdeauna pe Franța. Avem o prietenie de două secole





Vizita mea are un sens deosebit - avem o viziune comună legată de situația din Ucraina





Am discutat și despre aderarea României la Schengen. Dorim ca acest dosar să progreseze





Am condamnat țara agresoare, Rusia, așa cum se vede prin sancțiunile impuse





Iohannis:

Am condamnat ferm acest război în toate structurile internațiuonale

Considerați că Rusia nu trebuie umilită. Cum se poate trata un agresor fără să-l umilești? Macron: La acestă întrebare am răspuns. E clar că Rusia e țara agresoare și duce un război agresiv împotriva Ucrainei

Am discutat cu Macron și vom încerca să găsim o soluție fezabilă și sustenabilă

Încă de la începutul conflictului am luat 6 seturi de sancțiuni

Înntrebări: Dle Macron, ați afirmat că Rusia nu trebuie umilită. Cum vedeți poziționarea Occidentului? Macron: În fața războiului decis de Rusia, poziția Franței e clară - am spus să facem totul pentru a nu amplifica acest război

Am exprimat încrederea că vom putea contra pe sprijinul Franței pentru deblocarea procesului de aderare a României la Schengen

Am avut o discuție cuprinzătoare și despre extinderea spațiului Schengen și am exprimat așteptarea legitimă a României de aderare

Am salutat rezultatele președinței Franceze al Consiliului European într-un context european dificil

Am discutat și despre sprijinul substanțial pe care România și Franța îl acordă R Moldova

Am discutat și despre preocuparea noastră despre continua deteriorare a situației umanitare din Ucraina

Sunt bucuros să îl am ca oaspete pe Macron. Am avut consultări substanțiale. Bine ai venit, draga Emannuel!

UPDATE. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că România a demonstrat că „este la înălțime” și că poate conta pe „fraternitatea Franței”. El a anunțat că numărul militarilor francezi din România va crește.







UPDATE. Preşedinţii României, Klaus Iohannis, şi Franţei, Emmanuel Macron, se întâlnesc, în această dimineaţă, la Baza Aeriană "Mihail Kogălniceanu" din judeţul Constanţa.





Ce spune Administraţia Prezidenţială despre importantul eveniment







Cei doi șefi de stat vor avea convorbiri oficiale și se vor întâlni cu militarii români, francezi și din celelalte țări aliate care se află pe teritoriul României în cadrul efortului aliat de întărire a posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic, în contextul deteriorării situației de securitate din cauza agresiunii ilegale a Federației Ruse împotriva Ucrainei.



Vizita Președintelui Franței are loc pe fondul unui dialog politic bilateral intens și în cadrul amplu oferit de Parteneriatul Strategic dintre cele două țări, precum și de cooperarea strânsă în plan european și internațional. La acestea se adaugă și decizia recentă a Franței de a fi națiune-cadru pentru Grupul de luptă aliat din țara noastră și de a participa cu trupe la acesta.



Cei doi președinți vor discuta despre modalitățile de a consolida pe mai departe Parteneriatul Strategic româno-francez, reînnoit în 2018 prin semnarea, la Paris, de către Președinții Klaus Iohannis și Emmanuel Macron, a Declarației Politice aferente, ale cărei direcții de dezvoltare au fost detaliate în cadrul Foii de Parcurs semnate în 2020.



Aderarea României la spațiul Schengen și implicarea sa activă în protejarea frontierei externe a Uniunii Europene va fi, totodată, abordată în cadrul discuțiilor.



O atenție deosebită va fi acordată coordonării pozițiilor celor două state în pregătirea reuniunilor Consiliului European de la Bruxelles, precum și a Summitului NATO de la Madrid, care vor avea loc în a doua parte a lunii iunie.



Un subiect prioritar pe agenda întâlnirii va viza evoluția situației de securitate din regiune și efectele multiple ale războiului din Ucraina, alături de susținerea acordată Ucrainei și refugiaților ucraineni, precum și propunerile legate de reconstrucția acestei țări.



Cei doi șefi de stat vor discuta despre sprijinirea în continuare a Republicii Moldova, care se confruntă cu numeroase provocări generate de efectele agresiunii ruse în Ucraina, inclusiv prin continuarea eforturilor de asistență prin Platforma de Sprijin pentru Republica Moldova, creată la inițiativa României, Franței și Germaniei în luna aprilie.



Cererile de acordare a statutului de candidat la aderarea la Uniunea Europeană ale Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei, precum și sprijinul concret pentru integrarea europeană a acestora vor figura, de asemenea, pe agendă.

„Am avut o discuţie cuprinzătoare cu preşedintele Macron şi cu privire la perspectivele extinderii spaţiului Schengen şi am explicat aşteptarea legitimă a României cu privire la aderare. Am subliniat că extinderea spaţiului Schengen va contribui la consolidarea securităţii şi rezilienţei regiunii în ansamblul său şi la întărirea competitivităţii pieţei unice, în beneficiul cetăţenilor europenie. Am exprimat încrederea că vom putea conta pe sprijinul Franţei pentru deblocarea procesului de aderare a ţării noastre la Schengen”, a spus preşedintele Klaus Iohannis.