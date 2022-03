- Am auzit că te-ai însurat. Ce te-a apucat?- Nu mai voiam să umblu cu alte femei.- Şi acum?- Acum vreau!- De câteva zile bune te văd că te plimbi mereu prin benzinărie. Ce s-a întâmplat?- Vreau să mă las de fumat.Un poliţist cercetând un geam spart:- Mda, exact cum mi-am închipuit… E spart pe ambele părţi!Soacra, în vizită la noră.- Mamă soacră, cât stai pe la noi?- Cât timp voi fi binevenită.- Aaa, păi nici la o cafea nu stai?- Salut, vecine! Nu am mai văzut-o de mult pe soţia ta. V-aţi despărţit?- Nu, a rămas să parcheze maşina…Un bărbat se întoarce acasă roşu la faţă şi transpirat.- Ai băut! zice soţia.- Nicio picătură!- Dar abia te ţii pe picioare! Spune sincer, cât ai băut?- Nu am băut.- Atunci repetă ce zic eu: un vultur stă pe pisc cu-n pix în plisc.- Am băut.