Soacra către ginere:- Gigele, tu crezi că există altă viaţă, după moarte?- După a ta, sigur!- Cu ce te ocupi?- Lucrez la SRI.- Spune-mi ceva interesant!- Despre mine sau despre tine?Vine Alinuţa acasă, beată. Mama din bucătărie:- Alinuţa, dar ce a căzut acolo?- Hainele mele.- Dar de ce cu aşa zgomot?- Nu am reuşit să ies din ele.Incendiu într-un hotel. Toţi urlă:- Apa, apaaaaaaaaaaaaa! La un moment dat, la etajul trei se deschide o fereastră şi Alinuţa strigă:- Iar în camera 32, două beri, vă rog!Doi poliţişti găsesc trei grenade într-o groapă.- Ce ne facem cu ele?- Le ducem la secţie.- Şi dacă explodează una pe drum?- Spunem că am găsit doar două.O blondă trece cu maşina peste un poliţist şi-l omoară. Sună la Poliţie şi întreabă:- Bună ziua. Sunteţi 112?- Da.- Am sunat să vă spun că acum sunteţi 111.