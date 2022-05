- Bulă, mi se pare mie sau te pregăteşti de plecare?- Păi, vreau să plec.- Bun, dar mai este o jumătate de oră până la sfârşitul programului şi, colac peste pupăză, ai venit şi cu o oră mai târziu.- Şefule, am întârziat la venire, nu vreau să mai întârzii şi la plecare.Într-o companie de bărbaţi, toţi se veselesc, numai unul e trist.- Ioane, de ce eşti trist?- Am aflat că soţia mea are SIDA.O pauză lungă.- Am glumit, băieţi. Ce v-aţi îngălbenit aşa?La palatal unui şeic arab, opreşte un autocar din care coboară un grup numeros de femei în vârstă. Şeicul se uită pe fereastră şi zice:- Of, iar vin turiştii!Servitorul lui îl contrazice:- Nu sunt turişti, v-au venit soacrele în vizită!Un om în vârstă avea nevoie de operaţie, iar ginerele său era un renumit chirurg. Astfel, omul a insistat ca ginerele său să facă operaţia. Înainte să i se facă anestezia, acesta a dorit să zică ceva:- Da, tată, ce este?- Fiule, vreau să fii liniştit, dacă ceva merge rău şi nu o să rezist, o să fie bine. Mama o să vină să locuiască cu tine şi soţia ta.O tipă cu o maşină trăznet într-un service auto. Mecanicul întreabă:- Ce s-a întâmplat?- Merge aiurea şi se opreşte motorul.Mecanicul deschide capota şi găseşte un bileţel: „Este o proastă, nu ştie să conducă, iar eu n-am de gând să plătesc. Soţul”.Mecanicul închide capota:- Ne pare rău, dar nu vă putem ajuta, mergeţi la un alt service.Tipa furioasă:- La mama dracului, sunteţi al şaptelea service care mă refuză.