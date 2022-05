Soţia către soţ:- Dragul meu, aşa cum mi-ai spus, am vorbit cu fiica noastră despre dragoste şi sex. Dar în curând face 15 ani…- Şi?- Ard de nerăbdare să încerc tot ce am aflat!O blondă la volan. La radio, se aude: „Ascultaţi KissFM!”- Doamne, de unde ştiu ăştia totul?!Cum cântă un surdo-mut melodia „M-am născut în România”?Îşi dă cu pumnii în cap!Reporterul:- Domnule, ce obiceiuri tradiţionale aveţi în această zonă de Anul Nou?- Colică biliară, comă alcoolică, intoxicaţie alimentară…Un tip se duce la farmacie şi cere mai multe prezervative.- Doriţi şi pungă?- Nu! Nu e chiar aşa de urâtă…Un oltean la o agenţie CEC:- Am o sumă depusă. Pot s-o scot?- Desigur, îi răspunde funcţionara de la ghişeu.După înmânarea banilor şi numărarea lor, olteanul întreabă:- Acum pot să-i depun înapoi?- Cum?!- Am vrut doar să văd dacă mai sunt toţi!- A fost îngrozitor, mamă, se plânge Anca. A trebuit să-mi schimb de patru ori locul la cinematograf.- S-a legat vreun bărbat de tine?- Până la urmă, da…