Un negru intră într-un bar cu un papagal pe umăr. Barmanul:- Ce mişto e! De unde îl ai?Papagalul răspunde:- Din Africa, sunt o grămadă acolo!Luna de miere, tânăra soţie:- Iubitule, tu ai mâncat astăzi din primul tort gătit de mine vreodată. Mâine am să mai fac unul, dar ia spune-mi, ţi-a plăcut? Hai, te rog, spune-mi! Te rog, spune măcar un cuvânt sau dă un semn de viaţă…- Conform statisticilor: 18% din femei tot timpul vor sex; 23% - adoră sexul sălbatic; 38% - îşi înşală soţul…Un student:- La naiba cu statistica, noi avem nevoie de nume, adrese şi numere de telefoane.- De ce te-ai îndrăgostit de mine?- Din cauza ochilor.- Îţi plac ochii mei?- Nu, am vederea proastă!Două femei discută:- Fata mea este foarte deşteaptă! La doar la 1 an şi 4 luni îşi pronunţă numele de la prima literă până la ultima şi invers!- Excelent! Ce nume are fetiţa?- ANA.Proaspăt căsătorită, tânăra soţie se plânge soţului:- M-am săturat! Eu fac mâncare, eu spăl, eu calc, eu fac curat în casă! De parcă aş fi o Cenuşăreasă!Soţul:- Ei, vezi draga mea! Nu ţi-am zis eu că o să îţi ofer o viaţă ca în poveşti?!Doi nuntaşi la nuntă. Unul către celălalt:- E cea mai urâtă mireasă pe care am văzut-o la o nuntă!Celălalt sec:- E fiica mea!- A, mă scuzaţi, nu am ştiut că sunteţi tatăl miresei!- Nu sunt tatăl ei, boule, sunt maică-sa!