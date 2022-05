Doi prieteni stau de vorbă:- În sfârşit, azi, nevastă-mea şi-a cerut scuze pentru prima dată în faţa mea.- Bravo. Şi ce ţi-a zis?- A spus că îi pare rău că s-a căsătorit cu mine.- De ce i-aţi cumpărat soţiei un cal?- I-a recomandat medicul. A spus că, dacă face echitaţie, slăbeşte.- Şi care sunt rezultatele?- Până acum a slăbit doar calul.Un tip îi cumpără nevesti-sii 20 de chiloţi de aceeaşi culoare.Ea, nervoasă, ii zice:- De ce toţi de aceeaşi culoare ? Oamenii or să creadă că nu-mi schimb chiloţii.Trei prieteni se laudă cu nevestele lor.Primul: - Eu am o nevastă ca o libelulă!Al doilea: - Nevastă-mea e ca o căprioară!Al treilea stă, se gândeşte şi după cinci minute zice:- Păi... nici a mea nu prea seamănă a om!Frizerul îl întreabă pe client :- Cum să vă tund ca să fiţi mulţumit ?- Gratis!În sala de judecată:- Inculpat Bulă, recunoşti că ai furat oile?- Nu, domnule judecător, eu am furat numai una, dar ce să fac dacă după ea a venit toată turma?Sunt de zece zile în Tulcea şi regret că nu am venit din prima zi în restaurantul dumneavoastră.- Mulţumim, domnule, ne măguliţi.- Nu, vreau să spun că aş fi preferat să mănânc peştele ăsta acum zece zile.