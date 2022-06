Ion: Mă Gheo, aseară aproape că l-am văzut pe tată’tău.Gheo: Doamne feri, d’apăi ce vorbă-i asta, mă Ioane? Ori l-ai văzut, ori nu l-ai văzut; cum îi asta că aproape că l-ai văzut?Ion: Păi mă, tată’tău nu lucra în gara la Dej?Gheo: Ba da.Ion: Şi în echipa lui nu au salopete de alea galbene, cu numere pe ele?Gheo: Ba da.Ion: Şi tată’tău nu are număru’ 55?Gheo: Ba da.Ion: No, apăi d’aia zic, io l-am văzut pe ăla cu număru’ 54.- Măi Gheo, găsit-ai tu vreodată bărbaţi străini la tine în şifonier?- Nu, Ioane, n-am găsit niciun străin, toţi erau români...Un psiholog nu-și poate schimba roata de la mașină dacă nu-și dorește și ea schimbarea.I-am spus mamei că profesorul de matematică mă persecută... M-a pus să fac o piramidă. Da' ce, eu sunt faraon?Ion vede pe Gheo ducând un cal de căpăstru.- Mă Gheo, da' unde duci calu'?- La veterinar.- Au ce are, mă? Nu mâncă?- Ba mâncă.- Dară nu-i şchiop?- Nu-i şchiop.- O fi beteag?- Ba nu-i beteag.- Apăi atunci de ce-l duci la veterinar?- Apăi dacă-i al lui...În tramvai, Badea Gheorghe calcă o doamnă pe picior. Aceasta, indignată, zice:- Animalule!La care badea zice:- Te pomeneşti că tu oi fi plantă...Badea Gheorghe era la cosit iarba de pe marginea şanţului. Deodată trece o maşină cu viteză şi calcă o găină care mergea pe stradă. Şoferul, speriat, opreşte şi încearcă să-şi repare greşeala, plătindu-i omului găina. Ridică de jos găina moartă şi se duce spre badea Gheorghe, care privea nepăsător scena, şi-i spune:- Bade, e a matale găina asta?Badea Gheorghe se uită insistent la găină şi spune oarecum încurcat:- No! Eu n-am găini aşa late!