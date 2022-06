Azi-dimineaţă, m-am trezit că ţipă un poliţist la mine:- Băi, tu câte clase ai?- Două clase...- Băi, dar prost mai eşti! N-ai fost în stare să faci nici măcar patru clase ca mine! Ha! Ha! Ha!- Aşa e, nenea poliţist, dar eu nu am decât opt anişori…Sergentul, la punctul de control:- Soldat, de ce părăseşti unitatea?- Ordin verbal de la domnul comandant!- Să-l văd!Discuţie între doi amici.- Îmi amintesc că, anul trecut, ai băut cam mult de Revelion. Ţin minte că, la ora 5 dimineaţa, ai vrut să-mi vinzi ceasul de la Universitate.- Şi nu l-ai cumpărat?- Nu, că mi-ai cerut cam mult!Micuţul Bulă către maică-sa:- Mamă, ieri, când eram în autobuz, tata mi-a zis să mă ridic şi să ofer locul unei doamne.- Foarte frumos din partea ta, Bulă!- Dar, mamă, eu stăteam în poală la tata!- Cum îi mai merge pacientului? întrebă medicul pe asistentă.- De-abia aşteaptă să se întoarcă la soţia lui.- Aha, deci nu i-a trecut nebunia...În cabinetul unui psihiatru intră un individ agitat, care începe să spună:- Domnule doctor, cred că sunt nebun! Cred că sufăr de mania persecuţiei, fiindcă am impresia că nimeni nu ţine cont de mine!La care doctorul răspunde:- Dumneavoastră când aţi intrat în cabinet?Vorbesc două prietene:- Soţul tău fumează?- Doar după ce facem sex.- Păi nu e dăunător pentru sănătate?- 2-3 ţigări pe an nu cred că e mult!Psihiatrul întreabă:- Au mai existat în familia dumneavoastră cazuri cu boli mintale?- Da, acum trei ani sora mea a refuzat să se căsătorească cu un american miliardar!