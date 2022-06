La tribunal, judecătorul:- Dumneavoastră susţineţi că portmoneul găsit vă aparţine?- Portmoneul nu, dar bancnotele îmi păreau foarte cunoscute...O doamnă, aflată la volan, vede în faţa ei doi bărbaţi căţărându-se pe un stâlp de telegraf. Trecând pe lângă ei, le strigă:- Hei, nu vă speriaţi, am carnet de 10 ani de zile!Întrebare: Ce zic ardelenii când îşi scot şosetele?Răspuns: A mai trecut un an...De ce nu îşi cumpără scoţienii frigidere ?Nu sunt siguri că atunci când închid uşa se stinge becul!O pereche scoţiană în vârstă stă la gura sobei. La un moment dat, femeia exclamă:- John, ai putea şi tu să mă duci o dată la film!- Dar, draga mea, am mai fost!- Da, dar între timp au inventat sonorul!Doi prieteni stau de vorbă:- Când crezi că e mai bine să mă însor, în octombrie sau noiembrie?- Noiembrie, clar!- De ce?- Mai câştigi o lună.- Am auzit că te-ai însurat. Ce te-a apucat?- Nu mai voiam să umblu cu alte femei.- Şi acum?- Acum vreau…- Ce poţi da şi păstra în acelaşi timp?- O răceală!Pacientul, înainte de operaţie:- Care sunt șansele?- Domnule, am făcut operaţia aceasta deja de peste 30 de ori!- Atunci pot să stau liniştit...- Tocmai! Odată şi odată tot trebuie să-mi reuşească!