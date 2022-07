Test de italiană la poliţişti. Examinatorul, un colonel de poliţie, îl întreabă pe unul dintre poliţişti:- Come ti chiamo?La care acesta răspunde:- Ma per che?- Maperche şi mai cum?Nevasta blondă a unui deţinut, în audienţă la directorul penitenciarului:- Domnule director, am venit aici să vă rog să-i daţi bărbatului meu o muncă mai uşoară.- Dar, doamnă, bărbatul dumneavostră lipeşte etichete pe sticle, deci nu văd în asta un lucru greu.- Nenorocitul, mie mi-a zis că de câteva zile sapă singur un tunel.- Chelner, mi-ai servit o friptură de găină bătrână.- De unde ştiţi că era bătrână?- După dinţi.- Dar găinile nu au dinţi.- Ele nu, dar eu aveam.El întreabă:- Draga mea, cum vine asta: contracepţie orală?!Ea răspunde:- Foarte simplu. Tu mă întrebi, iar eu răspund „nu”!- Costele, nenorocitule, unde mi-ai umblat până la ora asta? îl întreabă nevastă-sa Leana.- Am aşteptat să întoarcă pancarta la bar, că scria „ÎNCHIS”, răspunse Costel, abia ţinându-se pe picioare.- Păi şi unde ai băut, dacă era închis?!- Păi aşa scrie când te uiţi dinăuntru.- Ce-ai păţit, Bulă, de mergi aşa crăcănat?- Mi-a crescut colesterolul.- Şi de-aia mergi aşa crăcănat?- Păi mi-a spus doctorul să stau departe de ouă.