Ce gândeşte un canibal când vede pitici ?- Azi mâncăm mititei.Un canibal merge în vizită la vecinul său să-i admire noul frigider.- Ce capacitate are?- Nu sunt sigur, răspunde acesta, dar au încăput în el cei doi oameni care l-au adus.- Iubi, azi în autobuz trei bărbaţi s-au ridicat ca să mă aşez eu.- Hai, nu exagera, că aveai loc şi dacă se ridicau doar doi.O femeie era la doctor.Doctorul întreabă:- Ce vârstă aveţi?- Mă îndrept spre 30.- Din ce direcţie?Un european rătăcit în Sahara se adresează disperat unui băştinaş:- Mai e mult până la mare?- Cam 300 de kilometri.- Cât? Să vă ia naiba cu plaja voastră!La sfârşitul anului şcolar, Bulă îi spune mamei sale:- Mamă, eşti o femeie norocoasă!După care maică-sa îl întreabă:- De ce, fiule?Bulă îi răspunde:- Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta, că am rămas tot în aceeaşi clasă!Bulă absentează o zi de la şcoală. A doua zi, când vine:- Unde ai fost, Bulă?, întreabă profesoara.- Am fost cu vaca la taur, doamna profesoară!- Bine, Bulă, dar nu putea să facă taică-tu lucrul ăsta?- Ba da, dar taurul e mai potrivit!