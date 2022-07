- Ia spune, Bulişor, de ce ai venit aşa târziu acasă?- M-a oprit doamna învăţătoare pentru că n-am vrut să denunţ pe cineva.- Bravo, fiule! Ai făcut un gest lăudabil. Dar despre cine era vorba?- Doamna voia să ştie cine l-a omorât pe Mihai Viteazul!Nevastă-mea m-a bătut la cap toată ziua că are nevoie de o nouă garderobă pentru primăvară-vară şi până la urmă n-am avut încotro şi am cedat: i-am tăiat toate mânecile la hainele de iarnă.- Cum se numeşte înmormântarea unui electrician?- Împământare.Doi beţivi erau într-o maşină care mergea cu viteză, când unul dintre ei începe să strige:- Fii atent, urmează o curbă periculoasă!Celălalt îi răspunde:- De ce strigi aşa la mine!? Credeam că tu eşti cel care conduce!- Ce i-a spus Adam Evei când au avut prima ceartă!?- Ai noroc că nu pot să te trimit la mă-ta!- Ce înseamnă pentru un bărbat să fie fidel?- La a treia nevastă, să aibă aceeaşi amantă.Un motociclist se învârtea cu motocicleta lui în jurul unui restaurant, zicând:- Cine are motocicletă ca a mea?Mai trec două ore în care el tot se mai învârtește și zice același lucru. Până la urmă, unu` din restaurant iese, și îi spune:- Ce te tot lauzi atâta cu motocicleta ta?- Nu mă laud. Cine are motocicleta ca a mea, că nu știu cum s-o opresc!