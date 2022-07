Un cocoș vine în fiecare dimineață în cotețul celor cinci găini. Pe patru dintre ele le sărută, ultimei îi smulge o pană. Și-așa zi de zi până când ultima se zburlește la el și-l întreabă:- Pe celelalte patru le săruți, dar mie îmi smulgi mereu o pană! De ce?Cocoșul o fixează cu privirea și-i răspunde suav:- Pe tine te vreau goală, baby!Deținuții discută:- Tu cum ai ajuns aici?- Păi nu am vrut să o ascult pe mama.- Dar ce ţi-a zis?- A zis: fugi prin spate, că în față e un polițist la ușă.Patru copii, la școală, discutau de serviciul taților lor.- Andrei ce-i tatăl tău?- Gropar.- Nu se zice gropar, ci funcționar la pompe funebre!- George ce-i tatăl tău?- Gunoier.- Nu se zice gunoier, ci asociat la salubrizare!- Bulă ce-i taică-tu?- DJ la Mistik Club!- Adică? (zic toți în cor)- Clopotar la biserică!Doi purici obișnuiau să se întâlnească în fiecare an și să-și petreacă vacanța în Florida. Într-un an, unul dintre purici ajunge mierlit de frig:- Brrrr, am înghețat.- Ce-ai pățit? îl întreabă prietenul lui.- Am călătorit toată noaptea în barba unui motociclist vitezoman din Jersey în Florida.- Păi așa se călătorește în Florida? Stai să te învăț eu: mergi la aeroport, intri în bar, bei, mănânci, ochești o stewardesă blondă, meseriașă, te cuibărești în părul ei, tragi un pui de somn și a două zi ești bine mersi în Florida.Trece un an, cei doi se întâlnesc din nou.- Brrr, sunt înghețat, mor de frig.- Da ce naiba bă, nu ți-am explicat anul trecut ce să faci?!- Ba da! și am făcut întocmai. M-am dus la aeroport, am intrat în bar, am mâncat, am băut, am ochit o stewardesă meseriașă, m-am cuibărit în părul ei, am adormit și dimineață m-am trezit în barba unui motociclist vitezoman în drum spre Florida...Jack și Max ies de la biserică. Jack se întreabă dacă e OK să fumeze în timp ce se roagă. Max răspunde:-De ce nu întrebi preotul?Și Jack se duce și-l întreabă:- Părinte, pot să fumez când mă rog?- Nu, fiule nu se poate. E o lipsă de respect pentru religia noastră.Jack se întoarce la prietenul lui și-i spune ce i-a spus preotul.-Nu mă miră. Ai pus greșit întrebarea. Ia să încerc și eu.Și Max se duce la preot și îl întreabă:- Părinte, pot să mă rog în timp ce fumez?La care preotul răspunde:-Bineînțeles fiule. Bineînțeles.