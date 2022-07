Mulţi spun că: “Degeaba ai sâni şi fund dacă nu ai creier”.Sunt perfect de acord şi cu reciproca: “Degeaba ai creier dacă nu ai sâni şi fund”.Maria spală haine în apa rece a pârâului. Din munte se desprinde un bolovan uriaș care cade direct pe Maria şi o "dizolvă" în apă.Ion, care privise scena, se gândește necăjit:-Măi să fie!...încă o mașină de spălat distrusă de calcar.Mătușa mea avea obiceiul la nunţi să vină la mine, să mă bată pe umăr şi să-mi spună:- Tu urmezi !A încetat să facă asta când am început să-i fac şi eu la fel la înmormântări.-Vasileeeee... (urlă şeful)... Dacă nu știai, în timp ce muncești nu ai voie să bei.-Nu vă faceți griji domnu‘ şef, nu muncesc!Un tragic incendiu a distrus ieri biblioteca personală a patronului de la Steaua, Gigi Becali.Ambele sale cărți au fost mistuite de flăcări.Purtătorul de cuvânt al omului de afaceri a declarat că Gigi Becali este cu atât mai afectat, cu cât nici nu apucase s-o coloreze pe cea de-a doua…Fiul:- Tată, m-am săturat să îmi calc cămăşile. Mă însor!Tatăl:- Ai grijă însă: va trebui să înveţi să calci rochii…La vamă:- Câinele meu spune că ați consumat droguri. Vă vom supune la un test.- Cine, eu? Dumneavoastră vorbiți cu câinele şi EU am consumat droguri?Întrebat de ce în România s-au construit numai patru autostrăzi, de la A1 la A4, fostul ministru Fenechiu a răspuns:- Ar fi ieșit prea mici, frate. Știm cu toţii că A5 e jumătate din A4, iar A6 e jumătate din A5.