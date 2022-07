Ministrul Educației acuză rezistența la schimbări, în timp ce "beneficiarii" îi reproșează formalismul

Reamintim că în cadrul fiecărei Direcții Județene de Învățământ Preuniversitar (DJIP), formată din comasarea IȘJ și CJRAE, se prevede existența unor structuri care vor prelua integral atât atribuțiile de coordonare, cât și personalul de conducere/coordonare de la nivelul Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, în condițiile în care activitățile de asistență educațională vor fi abordate într-o nouă paradigmă care presupune concentrarea de resurse în instituții capabile să asigure o educație incluzivă.





Deosebirea majoră față de angajații palatelor copiilor care își pierd statutul, devenind funcționari publici, este că acești consilieri școlari își vor schimba doar angajatorul. Sau cel puțin așa a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, la recenta dezbatere publică privind „Rolul consilierului școlar”, la care au fost prezenți 268 de consilieri în sală. Și se vorbește că ar fi fost și 700 în online, dar transmisiunea a fost extrem de proastă. „Cei din online nu am existat! în prima oră nu am văzut și nu am auzit NIMIC! Ministerul Educației - stai jos, ai nota 2 la alfabetizare digitală!”, a comentat unul dintre participanții online.



Am remarcat prezența în sală și a actualului director al CJRAE Constanța, Irina Ermolaev, care, la petiția online lansată de CJRAE Arad, a comentat: „Consider că desființarea a ceea ce s-a construit în atâția ani ar fi o mare pierdere pentru beneficiari, pentru specialiști și pentru întregul sistem de învățământ preuniversitar”.



Reacții la dezbaterea „Rolului consilierului școlar”





Dezideratul ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, este ca în anul 2027 să se ajungă la 10.000 de consilieri școlari în școlile din România.





La ora actuală, sunt puțin peste 3.000 de consilieri școlari în toată România (3.138 de consilieri școlari), așa încât sunt situații în care un singur consilier școlar trebuie să asigure servicii de consiliere pentru 2.400 de elevi.





„De ce 2027? De ce nu mai devreme? Mai așteptăm să se sinucidă niște copii ca să vedem că este nevoie de personal specializat? Domnule ministru, s-a ajuns la situația 1 la 2.400 din dorința reducerii. Că voi nu aveți bani de salarii pentru profesori. Aveți bani, însă, de pensii speciale și de alăptat leneșii care, pensionați la 40 de ani, se reangajează cu salariu în ziua următoare. Întrețineți numai situații nedrepte, dar faceți pe apostolul”, a fost reacția imediată a unui consilier școlar.





De asemenea, un alt psiholog a ținut să puncteze: „Domnule ministru, Legea Educației nr.1/2011 și Statutul elevului includ prevederi privind consilierea psihologică, nu școlară. Legea nr. 213/2004 prevede la articolul 6 că psihologii pot primi și funcția de cadru didactic, dar să faceți educație individualizată fără psihologi nu se poate nici pentru elevii cu CES, nici pentru cei capabili de performanțe înalte, nici pentru cazurile de violență, nici pentru cei care se aruncă de la geam, precum nici pentru profesorii care apar frecvent în mass-media pentru nenumărate situații care ar fi putut fi consiliate și prevenite în școli. Nu ne mai spuneți ce trebuie fără să țineți cont de ceea ce legea prevede deja”.





Dar și părinții s-au simțit lezați de noua abordare propusă: „Nu mai insistați pe faptul că de 5 ani există o dezbatere, cu atât mai mult cu cât cineva din ministerul dumneavoastră a declarat că la aceste legi, în forma prezentată, s-a lucrat recent... Nu mai încercați să ne convingeți că vă preocupă viitorul copiilor noștri și că dezbaterea este reală, din moment ce ați luat deja o decizie... Ceea ce faceți în prezent, tot acest PR e doar o formalitate, o glumă, o încălcare a unor principii de drept. Din nefericire, tot ceea ce azi la modul general (și convenabil) calificați drept «o rezistență a sistemului» (pentru că nu acceptați critica), fără a verifica în ce măsură aceste critici sunt întemeiate, justificate (în drept, dar mai ales în fapt), se va demonstra în timp. Pe cei din minister nu îi interesează azi, pentru că ei și-au îndeplinit sarcinile de serviciu, însă peste câțiva ani...”.



Reamintim că dezbaterile pe marginea legilor „România Educată” se încheie pe 24 august, iar propunerile se pot transmite pe adresa de e-mail consultare.legieducatie@edu.gov.ro.





Iată că, prin noul proiect de lege „România Educată, centrele județene de resurse și asistență educațională (CJRAE) cunosc o altă abordare, în sensul „contopirii” lor cu inspectoratele școlare, fapt ce a iscat o adevărată revoltă, ce i-a determinat și pe angajații acestor entități să recurgă la o petiție online, după modelul angajaților din palatele copiilor.