Şeful cel nou, la prima şedinţă cu angajaţii:- Nu mă priviţi ca pe un şef, ci ca pe un prieten care are mereu dreptate!- Aveţi paturi mici cu picioare înalte?- Da, dar la ce vă trebuie?- Să auzim când cade copilul!Vorbesc două prietene:- Auzi fato, m-am culcat aseară cu soţul Mariei!- Aoleu! Şi?! Ia zi, cum e?- E chiar bun la pat, nu ştiu ce tot se plânge ea!- Vezi fato, şi eu când îţi ziceam că soţul Mariei e mai bun decât al tău la pat, nu mă credeai!!!Un poliţist vine-ntr-o zi acasă cu un televizor ultimul răcnet.- De unde ai televizorul? întreabă soţia.- L-am câştigat la un concurs organizat de poliţie.- Ce fel de concurs?- De matematică.- Şi ce v-au dat de făcut?- „Cât fac 5×5?” Iar eu, cu 17, am ieşit pe locul trei.- Tată, spune-mi, de ce bărbaţii de la noi nu pot avea mai multe soţii, aşa cum e în Africa?- Eşti încă mic, fiule. Când vei creşte, o să înţelegi că, într-un stat civilizat, legea îi apără pe oameni...Doi beţivi, la o bere:- Auzi Costele, azi îmi sărbătoresc nunta de tablă!- Ce sărbătoare mai e şi asta? întreabă Costel.- Se împlinesc cinci ani de când nevastă-mea îmi dă să mănânc numai conserve.Judecătorul către inculpat:– De ce nu v-aţi luat un avocat?– Toţi avocaţii au refuzat să mă apere când şi-au dat seama că euîntr-adevăr nu am furat cele 5 milioane.Un medic legist este interogat de avocatul apărării în proces la tribunal:– Domnule doctor, înainte să realizaţi autopsia cadavrului, nu trebuia să verificaţi dacă avea puls?– Nu– Nici măcar presiunea vasculară a sângelui?– Nu– Atunci, e posibil ca pacientul să mai fi fost în viaţă când aţi început autopsia?– Nu– Cum puteţi să fiţi aşa de sigur fără să îl verificaţi?– Pentru că aveam creierul lui pe masa de disecţie, în tavă…– Dar, se putea, totuşi, ca pacientul să mai fie în viaţă la începerea autopsiei, nu?– Da, era posibil să fi fost în viaţă şi să fie avocat al apărării în acest tribunal…