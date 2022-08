Două blonde stau de vorbă. Una zice:- Dragă, soțul meu are serviciu lângă o florărie. Niciodată nu mi-a adus o floare…- Și ce? Al meu are post lângă Conservator. O conservă n-am văzut până acum!- Dumneata câte sticle de bere bei pe zi?, întreabă doctorul.- Opt până la zece sticle.- Colosal! Eu nici apă nu aș putea să beau atâta!- Păi apă nici eu n-aș putea să beau.Bunica vine de la coafor și își întreabă nepoțelul:- Bulișor, acum mai arăt ca o babă?- Nu, bunico. Acum arăți ca un moș.Un student la examenul de drept penal. Profesorul îl întreabă:- Care este pedeapsa pentru bigamie?Studentul se gândește și, după vreo trei minute, răspunde:- Două soacre!- Mi-au furat pașaportul.- La poliție ai fost?- Am fost. Nu l-au furat ei.- Unde se duc agramații când mor?- Pe lumea „cealantă”!