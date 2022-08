O domnişoară foarte frumoasă şi conştientă de asta dă anunţ la ziar: „Tânără frumoasă, disponibilă pentru relaţie serioasă, caut bărbat care să nu bea, să nu fumeze…”.Într-o noapte, sună cineva la uşă. Tipa deschide. La uşă e un bărbat beat criţă, cu ţigara în colţul gurii, cu sticla de whisky în mână, care abia poate să deschidă gura:- Am venit pentru anunțul din ziar.- Măi, nesimţitule, tu nu ai văzut ce scrie acolo? Să nu bea, să nu fumeze… Tu ce cauţi aici?- Am venit doar să-ţi spun să nu te bazezi pe mine!O tânără sexy se duce să facă nişte cumpărături într-un mall şi scoate din poşetă o bancnotă de 100 de euro.- Îmi pare rău, această bancnotă este falsă, îi spune casierul.- Da?, se burzului tânăra, asta înseamnă că aseară am fost violată!Soţia, furioasă:- Dacă mai vii o dată beat la 12 noaptea, nu îţi mai vorbesc toată noaptea!- Fă, muiere, nu mă ispiti…Într-un magazin intră o doamnă foarte grasă:- Aş dori să văd un costum de baie care mi-ar veni!Vânzătorul:- Şi eu!Un slab către un gras:- Domnule, dar ce gras sunteți!- Da, știu, mama voia gemeni, apoi s-a răzgândit.Traversând o stradă, un ardelean este izbit de o mașină, dar nu pățește nimic. Totuși, șoferul îi pune câteva monede în mână ca să împace lucrurile. Încântat, ardeleanul i se adresează:- Veniți des pe aici, domnule?