Se întâlnesc doi vechi prieteni:- Ce mai face papagalul tău?- Din păcate, a murit...- De ce? Era bolnav?- Nu, a murit de ciudă. De când m-am însurat, el nu a mai scos o vorbă în casă, nu reuşea să o depăşească pe nevastă-mea!Doi ardeleni tăiau lemne, iarna, pe un frig năprasnic.- D-apoi, vere, cum de nu ai luat şapca aia cu urechi?- De când am avut accidentul, nu o mai port!- Ce accident?- Mi s-a oferit o palincă şi nu am auzit...Un tip este judecat pentru că a furat un BMW. După pledoaria avocatului, judecătorul hotărăşte să-l achite, aşa ca hoţul părăsi tribunalul liber.A doua zi, acelaşi tip se prezintă în faţa judecătorului şi-i spuse:– Cu respect, aş vrea să depun plângere împotriva derbedeului de avocat!– Dar de ce? Totuși, v-a obţinut achitarea. De ce vreţi să fie arestat? – Vedeţi, problema este că nu am avut suficienţi bani să-l plătesc şi, în consecinţă, a plecat cu maşina pe care am furat-o!- Mă, Gheorghe, ce-i cu taurul tău, ăla care nu mai avea putere?- Îi bine, mă, i-o dat veterinaru’ tablete şi acuma îşi face treaba.- Şi cum le zice la tabletele alea, mă?- Nu ştiu, mă, cum le zice, dar au gust mentolat.Fiul unui scoţian, aflat în armată, îi scrie tatălui său: „Am cunoscut o fată frumoasă, vreau să mă însor cu ea, trimite-mi două lire ca să-mi fac o fotografie cu ea, să ţi-o trimit ca să ştii şi tu cum arată”.La câteva zile, tatăl îi trimite o liră, cu următoarea scrisoare:„Trimite-mi poza fetei, pe tine te cunosc”.Un avocat era bucuros că fiul său terminase avocatura şi astfel puteasă-i calce pe urme. Trece ceva timp şi avocatul cel tânăr preia clienţii şi cazurile tatălui său, acesta ieşind la pensie. Într-o zi vine bucuros acasă şi îi zice tatălui:– Tată, ştii cazul ăla pe care n-ai putut tu să-l rezolvi în peste douăzeci de ani!?– Da, fiule!– Păi eu l-am rezolvat într-o săptămână!– Foarte bine, fiule, dar să nu uiţi că acel caz te-a ţinut pe tine la şcoală, la liceu, la facultate şi mai rămânea şi de-o vacanţă!