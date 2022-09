Un tip se plânge la serviciu că din fereastra lui se vede camera în care se dezbracă fetele, din care cauză nu poate trăi normal și lucra. Vine comisia, privește pe fereastră și nu vede nimic. Îi spune tipului:- Păi nu se vede nimic!- Dar ia urcați pe dulap!La Palatul Victoria se oprește badea Gheorghe cu bicicleta, o reazemă de gard și începe să caște ochii în jur. Gardianul:- Bade, ia bicicleta de-aici că vin miniștrii, primul-ministru.- No, că nu-i bai, i-am pus lacăt!Un copil către tatăl lui:- Tati, îmi cumperi o pălărie ?- Nu, lasă-mă în pace !- Hai, tati, te rooog !- Dacă nu taci, îți rup capu’ !- Da, sigur, numa’ ca să nu-mi cumperi pălărie…Doi discută pe stradă:- Tu ai făcut vreodată sex în trei?- Nu!- Atunci, du-te repede acasă, poate mai apuci!Am ajuns la urgenţe cu soacra mea, grav rănită la picior. Doctorul întreabă:- Ce s-a întâmplat?- A fost împuşcată!- Nu puteţi fi mai precis?- Am încercat, dar ştiti... e prima dată când trag cu arma!Un tânăr se duce acasă la părinții fetei pe care o iubește.- Am venit să vă cer mâna fiicei dumneavoastră!- Cea mică sau cea mare?- Ce?! Păi...Nu le are pe amândouă la fel?!Bulă este întrebat de învățătoare:- Bulă, tu ai citit „Iarna pe uliță”?- Doamna profesoară, eu nu citesc nici măcar vara pe terasă și dumneavoastră mă întrebați dacă citesc iarna pe uliță?!