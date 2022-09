M-am dus la vecinul meu la uşă şi i-am spus:- Vecine, fiică-ta îmi datorează un Logan, din cauza ei am intrat într-un copac şi l-am făcut praf!- Eşti nebun la cap omule, mi-a zis el, fiică-mea abia a venit de la şcoală, e în camera ei, se schimbă de uniformă…- Ştiu, dar a uitat să tragă draperiile!- Bunico, de ce te aduce Poliţia în fiecare zi acasă? Ai furat ceva, ai comis vreo infracţiune?- Nici una, nici alta. Pur şi simplu le spun că m-am rătăcit, ca să nu mai plătesc taxiul.- Eu am foarte multe talente ascunse.- Cum ar fi?- Nu ştiu. Toate sunt ascunse.Un pacient stă de vorbă cu chirurgul care trebuia să-l opereze:- Domnule doctor, când mă operați?- Peste doi ani, în septembrie, pe 26!- Bine doctore!... Și la ce oră?- Dar ce importanță are?- Păi, la ora 8 îmi vine instalatorul!În cimitir, la miezul nopţii, un tip merge printre cruci şi zăreşte un alt tip sărutându-se cu două fete.- Băi frate, tu cu două, eu cu niciuna?- Na hârleţul, marş şi-ţi scoate singur!O cioară aterizează pe o cracă. Pe altă cracă, observă doi ochi bulbucaţi. Cioara:- Bufniţo, tu eşti?- Nu, sunt eu, rândunica, sunt constipată!Două prietene vorbeau despre soţul uneia dintre ele:- Fată, te-ai uitat vreodată în ochii soţului tău în timp ce făceai sex?- Da.- Şi ce faţă avea?- Stătea ca prostul în uşă.