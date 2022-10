Doi nebuni evadează dintr-un sanatoriu. La un moment dat ajung pe un zid pe care era un far de supraveghere. Unu dintre ei zice:– Eu aprind farul şi tu te cobori pe raza de lumină.– Băi, ești nebun? Eu să ajung la jumătatea drumului şi tu să stingi lumina?Ion cu Maria stăteau de vorbă. Maria:– Când eram mică, îmi spuneau toți că, dacă mă strâmb, așa o să rămân…Ion:– Eh, Mărie, nu poți acum să spui că nu te-a prevenit nimeni…Într-o seară, Ion şi Maria, după o ceartă înfocată, hotărăsc să nu-şi mai vorbească.Se pun ei în pat, iar Ion, care trebuia să se trezească de dimineață, îi scrie un bilețel Mariei: “Trezește-mă la ora 5”.Dimineața, la ora 10, se trezește şi Ion. Nervos nevoie mare, se uită în pat şi găsește un alt bilet: “Este ora 5.Trezeşte-te!”Doi poliţişti întâlnesc pe stradă doi infractori înrăiţi, urmăriţi de multă vreme.- Uite-i! zise unul. Hai să-i arestăm.- Imposibil, tu nu vezi că ei sunt doi şi noi suntem singuri?- Care e diferenţa dintre teribil şi oribil?- Teribil e să vină un val enorm care să-ţi ia soacra şi s-o ducă în fundul mării, iar oribil e să vină altul imediat şi să ţi-o aducă înapoi…Un ardelean stătea în parcul Gării de Nord. În acest timp, un individ care făcea jogging se opreşte în faţa lui şi începe să facă flotări. Ardeleanul se uită sub el, se uită deasupra lui, în faţă, în spate şi după un timp exclamă nedumerit:- Apoi, fătuca a plecat de mult...- Mmmmm, ce bun, ce bun! De multă vreme n-am mai mâncat ceva atât de bun, zise un canibal vecinului la care lua prânzul.- Vedeţi, se împăună celălalt, v-am spus eu că din când în când e bună câte o femeie la casa omului...O gorilă intră într-un bar şi cere o bere rece. Barmanul îi dă o bere aburindă şi îi cere 30 de lei. Gorila plăteşte. După ceva timp, barmanul caută să intre în discuţie cu gorila:- Ştii, pe la noi prin bar nu a fost niciodată o gorilă.- Nici nu mă mir, la preţurile astea...