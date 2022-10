Cum se va face economie la curent în Europa:- Francezul va stinge lumina o oră în fiecare seară.- Neamțul va stinge lumina o oră jumate în fiecare seară.- Românul va aprinde lumina doar ca să vadă în ce s-a lovit.- Ai zis că ești la dietă, dar ai mâncat o ciocolată întreagă.- Da, dar am vrut să mănânc două.- Draga mea, am început să aud voci!- Nesimţitule, de trei ore vorbesc cu tine!- Iubitule, tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!- Da, știu! Pe wc semnalul e mai slab!Un bărbat discută cu iubita lui:- Ești frumoasă!- Oh, zi-mi ceva ce nu știu!- Parcare laterală...- Iubitule, cu cine vorbești la telefon?!- Offf, m-ai prins, iubito, recunosc că mi-am găsit și eu o amantă!- Auzi, tu pe mine să nu mă minți! Ți-ai comandat iar pizza!El:- Bună! Știi, eu am două bilete la cinema.Ea:- Ce mișto! Te poți duce de două ori.Un bărbat vorbește cu iubita lui de care s-a despărțit:- Mi-e dor de tine, întoarce-te acasă.- Nu pot să te iert, știai că urăsc minciuna și cu toate astea m-ai mințit.- Iubire, eu trebuia să fiu cel supărat pentru că te-am găsit în pat cu altul.- Asta pentru că m-ai mințit că vii duminică și tu ai venit sâmbătă.Un boxer era numărat de arbitru pe ring.Din sală, o băbuță:- Nu se ridică maică, îl știu eu din autobuz!