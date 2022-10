Soţia, nervoasă, îi deschide uşa soţului, care trăsnea de la o poştă a alcool:- Presupun - urlă ea - că ai un motiv foarte serios să vii acasă la şase dimineaţa!- Da, am, răspunde soţul: micul dejun!În timp ce un poliţist stătea de gardă într-un parc, aude ceva dintr-un tufiş. Se duce să vadă ce este şi iese un bărbat.- Ce faci, măi omule, aici, la ora asta?- Flotări.- Ia dă-le încoace...Un tip supărat intră într-un bar:- Care vrea bătaie?Toată lumea, terorizată. În sfârşit, se ridică un tip de doi metri pe doi metri şi mai supărat decât primul şi spune:- Eu!- Ei, atunci du-te după colţ, că de acolo am luat şi eu!- Cum a fost întâlnirea cu tipa de pe Facebook?- Nasoală! Tipa a apărut într-un Rolls Royce Phantom din 1932.- Păi asta-i o maşină extraordinară! Ce e rău în asta?- Ea era primul proprietar…- Prietene, n-am avut noroc cu nicio nevastă!- Cum aşa?- Prima a fugit cu un italian…- Şi a doua?- Nu vrea să fugă…- Petre, unde-i sticla de pălincă?- Ioi, tu, Marie, am dezinfectat o rană.- Ce fel de rană?- Sufletească.