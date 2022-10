Unei doamne în vârstă i s-a propus pentru prima dată să încerce berea. Savurând băutura, ea a fost surprinsă.- Ciudat! Gustul ei îmi aminteşte de medicamentul pe care soţul meu l-a luat în ultimii douăzeci de ani!Ion către Gheorghe:- Mă Gheorghe, dacă eu m-aş culca cu soră-ta, noi ce rude am fi?- Cumnaţi.- Şi dacă m-aş culca cu nevastă-ta?- Am fi chit!Putin şi Medvedev stau de vorbă.- Trebuie să desfiinţăm fusurile astea orare, creează numai probleme, spune Putin.- De ce?, întreabă Medvedev.- Sun la Beijing să-i felicit de ziua naţională, şi-mi spun că a fost ieri, sun la Kiev să exprim condoleanţe şi-mi spun că avionul încă n-a decolat…- Căsătorită?, întrebă judecătorul.Martora oftă.- Necăsătorită, dictează judecătorul grefierului.- Căsătorit?, întrebă judecătorul pe martorul următor.Martorul oftă.- Căsătorit, dictă judecătorul.Un tip este judecat pentru că a furat un BMW. După pledoaria avocatului, judecătorul hotărăşte să-l achite, aşa ca hoţul părăsi tribunalul liber.A doua zi, acelaşi tip se prezintă în faţa judecătorului şi-i spuse:– Cu respect, aş vrea să depun plângere împotriva derbedeului de avocat!– Dar de ce? Totuși, v-a obţinut achitarea. De ce vreţi să fie arestat? – Vedeţi, problema este că nu am avut suficienţi bani să-l plătesc şi, în consecinţă, a plecat cu maşina pe care am furat-o!Un tip avea probleme cu potenţa. Merge la doctor, iar acesta îi zice:- Îţi dau praful acesta, pe care trebuie să-l pui în mâncare şi erecţia va veni imediat.Bucuros, în drum spre casă, pentru a face o bucurie soţiei sale, tipul intră într-un restaurant, comandă o porţie de mici şi îi spune bucătarului să pună praful în ei. După o oră de aşteptare, revoltat, tipul îl întreabă pe ospătar:- Ce se mai aude cu micii ăia?- Domnule, bucătaru-i disperat: cum aşază micii pe grătar, ei se ridică în picioare!