După miezul nopții, un bețiv se învârtea în jurul unui stâlp. Un polițist, care își făcea rondul de noapte, se apropie de el şi îl întreabă ce face, la care bețivul îi zice că își caută cheia. Așadar, se pun amândoi pe căutat. După o vreme, căutând în zadar, polițistul îl întreabă pe om dacă e sigur că le-a pierdut acolo, iar acesta îi răspunde:- De fapt, le-am pierdut la stâlpul celălalt, dar aici e lumină.Un om se plimba prin Central Park în New York. Deodată, vede o fetiţă atacată de un pitbull. Aleargă spre fetiţă şi începe să se lupte cu câinele.Reușește în cele din urmă să omoare câinele, salvând astfel viața fetiței.Un polițist care privise scena vine la el şi îi spune:- Ești un erou, mâine vei putea citi în toate ziarele: „Un brav new-yorkez a salvat viața unei fetiţe”.- Dar eu nu sunt new-yorkez!- Oh, în acest caz, va scrie în ziarele de mâine dimineață: „Un brav american a salvat viața unei fetiţe”.- Dar nu sunt american. Sunt afgan!A doua zi, în ziare scria: „Un extremist islamist a ucis un câine american”.O călugăriță se duce la maica stareță:- Maică stareță, am fost violată, ce să fac?- Bea un ceai de pelin fără zahar, îi răspunde aceasta.- Şi-mi voi recăpăta cinstea şi puritatea?- Nu, dar îți va dispărea satisfacția de pe chip!La un fotograf au venit mai mulți chinezi pentru a se fotografia. Fotograful se gândi: „De ce să-i mai fotografiez, dacă seamănă leit unul cu altul? O să le dau aceeași fotografie!'. Când primesc fotografiile, un chinez ia fotografia, se uită lung la ea şi spune:- Nu e fotografia mea.- Cum nu e a ta? întreabă fotograful. Nu e fața ta?- Faţa e a mea, dar cămașa nu.