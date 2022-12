Un bețiv, plin de bunăvoință, explică:- Apa este un lichid incolor şi insipid care se folosește la spălatul rufelor şi despre care unii spun că se poate bea.Dumnezeu a făcut lumea...şi s-a odihnit.Apoi a făcut bărbatul...şi s-a odihnit.Apoi a făcut femeia...şi NIMENI nu s-a mai odihnit.- Ioane, am auzit că te-ai căsătorit cu o unguroaică!- Da...- Da' di ce?- Apăi, știi, româncele sunt mai fragile, deseori se îmbolnăvesc...- Şi ce, unguroaicele nu se îmbolnăvesc?- Ba da, dar de ele nu-ţi pare atât de rău...O blondă se duce la ginecolog şi îi zice că ea şi soţul se chinuie, dar nu pot să facă un copil.- Vom rezolva problema asta – zice doctorul. Luaţi loc pe masa ginecologică, scoateţi-vă chiloţii şi depărtaţi picioarele.- Ştiţi, preferam să am un copil cu soţul meu, însă, în fine…Legile politicianului :1. Când sondajele sunt în favoarea ta, mândrește-te cu ele.2. Când sondajele sunt nefavorabile, ridiculizează-le şi critică-le sau subliniază superficialitatea opiniei publice.3. Când opiniile sunt uşor nefavorabile, caută compasiune.4. Când sunt foarte aproape de aşteptări, fii surprins de propria-ţi forţă.Dumnezeu a făcut omul pentru că a fost dezamăgit de maimuţă.După aceea a încetat să mai facă experimente.- Când am devenit soţia ta, mi-ai spus că mă vei iubi toată viaţa!…- Păi nu mă aşteptam să trăieşti aşa de mult!- Ce gândește un canibal când vede pitici?- Azi mâncăm mititei!După noaptea nunţii, mirele spune ofticat:- Din câte vad, draga mea, eu nu sunt primul...Soția răspunde:- Iar din câte văd eu, nu vei fi nici ultimul...