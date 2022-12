Soacra vine acasă şi spune:- Astăzi am fost la coafor.Ginerele:- Şi nu era deschis?O să-l numesc „smartphone” în ziua în care o să strig „Unde dracu' mi-e telefonul?” şi el o să răspundă „Sunt aici, sub geacă!”.Făt Frumos a făcut tot posibilul și i-a adus prințesei, în sfârșit, luna de pe cer. Aceasta s-a uitat la lună și i-a spus lui Făt Frumos:- Altă culoare n-ai găsit?Copilul în sufragerie, mama la bucătărie:- Maaaami, arde veioza!!!Mama, de la bucătărie:- Fiule, nu arde, ci luminează!Peste două minute:- Maaami, luminează perdelele!Reclamă: Cursul nostru „Cum să scapi de dependența de Internet” - acum și în versiunea online.Soacra la discuții cu ginerele:- Costele, tu crezi că există altă viață după moarte?- După a ta, sigur!Vorbesc două prietene:- Soțul tău fumează?- Doar după ce facem sex.- Păi nu e dăunător pentru sănătate?- Eh, două, trei, țigări pe an nu cred că e mult!