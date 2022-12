Preotul sună la uşă. Dinăuntru se aude o voce cristalină:- Tu eşti, îngeraşule?- Nu, răspunse slujitorul Domnului, dar lucrăm la aceeaşi firmă.Un tip intră într-un bar şi zice barmanului:- Șase whiskiuri duble.La care barmanul:- Înseamnă că ai avut o zi nasoală, nu glumă.- Da, tocmai am aflat că fratele meu mai mare e homosexual.A doua zi același tip intră în același bar şi cere aceleași băuturi. Barmanul întreabă același lucru şi tipul răspunde:- Da, tocmai am aflat că şi fratele meu mai mic e homosexual.A treia zi scena se repetă. Barmanul zice:- Hai, dom’ne! A mai rămas cineva în familia ta căruia să-i placă femeile?- Da, nevastă-mea!...- Am învățat ieri la școală că apa nu are nici miros, nici gust, nici culoare, dar nu este adevărat, spune Bulă mamei sale.- De ce spui asta?- Pentru că am pus ieri apă în berea lui taică-miu şi a observat imediat...Un bărbat la doctor:- Domnule doctor, cum aș putea să trăiesc 100 de ani?- Fumați?- Nu!- Mâncați mult şi cu poftă?- Nu!- Beți alcool?- Nu!- Amante?- Nu, domnule!- Păi şi atunci de ce vreți să trăiți 100 de ani?O pereche de îndrăgostiți scoțieni se plimbau pe malul unui lac. Băiatul tăcea şi era îngândurat.- Aş da 100 de lire doar ca să aflu la ce te gândești, spune fata.- Mă gândeam că aş vrea să te sărut, dar n-am curaj.Foarte impresionată, fata îl sărută. După câteva minute, băiatul este din nou îngândurat.- Ce s-a întâmplat? întreabă fata.- Știi, încă nu mi-ai dat cele 100 de lire.