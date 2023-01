- Ce spune un beţiv când vine popa cu sfinţitul casei?- Părinte, mai uşor cu apa aia că-mi diluezi ţuica.Un motociclist se învârtea cu motocicleta lui în jurul unui restaurant, zicând:- Cine are motocicletă ca a mea?Mai trec două ore în care el tot se mai învârtește și zice același lucru. Până la urmă, unul din restaurant iese, și îi spune:- Ce te tot lauzi atâta cu motocicleta ta?- Nu mă laud. Cine are motocicletă ca a mea, că nu știu cum s-o opresc!Două blonde discutau. La un moment dat, una dintre ele îi spuse celeilalte:- Auzi, fată, m-a invitat George la majoratul lui.- Ei, da, tare! Şi câți ani împlinește?- De unde să știu, că nu mi-a spus...Două prietene povestind între ele:– Tu, cum e soțul tău?– E un amestec dintre Dr. House, Mr. Bean și Brad Pitt.– Văi, tu, ai un bărbat doctor, inteligent, simpatic și glumeț, frumos și atrăgător?– Ah, nu, e șchiop și arogant, urât și caraghios, narcisist și drogat.Discuţie între tată şi fiu:- Fiule, eu am să plec pentru câteva zile de acasă. În absenţa mea, tu vei fi bărbatul în casă.-Bine, tată, dar să vii repede, nu-mi place să spăl vasele!- Mă, Ioane, ce este aceea stabilitate?- Este când te naşti prost şi mori tot prost.- Tu, femeie, trebuia să faci 10 porții de supă de asta.- Vai, ce mă bucur, atât de tare îți place?- Nu, dar atâta sare ai pus!