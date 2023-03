Doi poliţiști discută:- De ce îţi tot freci mâinile?- Că mi-e frig…- Da’ de ce nu-ţi bagi mâinile în buzunar?- Acolo am mănuşile.Doi poliţişti găsesc trei grenade într-o groapă.- Ce ne facem cu ele?- Le ducem la secţie.- Şi dacă explodează una pe drum?- Spunem că am găsit doar două.Doi poliţişti intră cu maşina într-un copac. Primul:- Bă, uite în ce fel e maşina, e zob! Al doilea:- Da bă, dar priveşte partea bună. Primul:- Care? Al doilea:- O să fim promovaţi de şefi că suntem primii la accident.O blondă trece cu maşina peste un poliţist şi-l omoară. Sună la Poliţie şi întreabă:- Bună ziua. Sunteţi 112?- Da.- Am sunat să vă spun că acum sunteţi 111.- Eu cred că nevastă-mea mi-e infidelă. Ea a spus că a fost noaptea trecută la sora ei.- Și de ce crezi tu că ți-e infidelă?- Pentru că am fost eu la sora ei.Două blonde stau de vorbă:- Luna viitoare plec la Veneția.- Păi, la ce mai mergi că doar ai fost și anul trecut?- Da, dar atunci străzile erau inundate.