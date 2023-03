Profa de limba română mi-a pus un doi.De ce?La compunerea „Cum am petrecut vacanţa” am scris: „Mulţumesc, bine!“- Alo, morga?- Da.- Soțul meu n-a ajuns acasă, nu cumva a fost adus la voi?- Spuneți-mi câteva semne distinctive...- E bâlbâit.Ion şi Maria erau proaspăt căsătoriţi. Într-o zi, pe când Maria era plecată de-acasă, Ion trebăluia prin ogradă.Apare Vasile şi de departe îi strigă:- Ioaneeee!… Măi Ioaneee !… Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!….Când aude Ion una ca asta, se face negru de furie, ia furca şi pleacă în grabă către tarla.După o vreme, se întoarce cu pălăria pe ceafă, fluierând fericit.Vasile îl întreabă:- No, care-i treaba?!?…Ion îi răspunde tacticos:- Tătu-i bine!…Nu îi porumbul meu!!!…- Femeie, de ce eu am atât de multă mâncare pe farfurie?- Cu cât eşti tu mai gras, cu atât par eu mai slabă.Mi-am cumpărat cartea „Învață germana în 10 pași”… Am mers deja trei kilometri și nimic...