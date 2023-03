Am decoperit secretul tinereţii fără bătrâneţe. Munca. Dacă munceşti mult la tinereţe, nu ai timp să îmbătrâneşti.- În sfârşit am învăţat să spun „Nu“ şi mă simt mult mai bine.- Vrei o bere?- De ce nu?- Domnule doctor, ce credeţi, am nevoie de ochelari de vedere?- Doamnă doctor!- Mă Ioana, copilul nostru şi-a pus la el 11 beri, să ia în excursie. Spune şi tu ceva!- Mă copile, îţi ajung?Când eu fac bani, voi dormiţi buştean! Semnat: Ion, paznic de noapte.Profesoara:- Bulă, care fluviu e mai lung: Prut sau Mississippi?- Mississipi.- Bravo, măi Bulă. Cu cât e mai lung?- Cu șapte litere.- Bulă, care e cea mai scurtă cerere de demisie?- Domnule director, subsemnatul Bulă vă anunț că sunt îndrăgostit nebunește de nevasta dumneavoastră.Dacă ai o iubită vegană este perfect. De Ziua Îndrăgostiţilor, cu un buchet de flori îi oferi şi cadou şi cină.