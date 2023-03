Alinuța vorbea cu două colege:- Fratele meu e așa mic că abia ajunge să deschidă ușa!- Fratele meu e mai mic decât al tău, el intră pe sub ușă!Alinuța:- Fratele meu e cel mai mic, el se urcă pe scaun să iasă pe sub ușă!Fata către mama sa:- Mami, mami, tu mi-ai zis că îngerii au aripi şi pot zbura.- Da draga mea, aşa este.- Azi dimineaţă l-am auzit pe tati spunându-i menajerei “îngeraş”, ea când va zbura?- Mâine dimineaţă, scumpo, mâine dimineaţă.- Iubito, o să mă mai iubești şi dacă n-o să mai am bani?- Desigur iubire, doar că o să-mi lipsești puțin!- Aş dori o femeie ca Luna!- Așa frumoasă şi calmă?- Ah, nu, să apară seara şi să dispară dimineața!Un bărbat se întoarce seara târziu de la o petrecere cu prietenii. Intră în casă.... extrem de nervos bate cu pumnul în masă şi rage la nevastă-sa:- Femeieee!... Cine e șeful în casă?Femeia, scurt îi scapă un dos de palmă peste gură. Bărbatul resemnat:- Da ce? Nici măcar să întreb n-am voie?!Soția se întoarce de la shopping şi-i spune soțului:- Am două veşti pentru tine:Cea proastă: Ţi-am cheltuit toți banii.Cea bună: Te iubesc așa sărac, cum ești!Fiica lui Bulă își prezintă logodnicul la părinți.După plecarea tinerilor, Bubulina îl întreabă pe soț:- Ce părere ai, Bulă, despre logodnic?- Asta nu prea contează, Bubulino. Important este ce părere are el despre tine!