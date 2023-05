Nevasta lui Bulă ajunge acasă și își găsește soțul urmărind muștele cu o paletă în bucătărie.- Ce faci, iubitule?- Vânez muște.- Și ai vânat ceva?- Da, trei masculi și două femele.- Dar de unde știi tu care e mascul și care e femeie?- Păi, trei erau pe cana de bere și două pe card!În Sicilia:- Banca dumneavoastră dă credite doar pe cuvântul de onoare?- Da.- Dar dacă eu nu am să pot restitui banii?- O să vă fie rușine în fața Domnului, atunci când vă veți întâlni cu El.- Eheheee… păi când va fi asta?- Pe data de 5, dacă pe 4 nu restituiți creditul.- De ce vreţi să vă înscrieţi în asociaţia noastră? Sunteţi din Constanţa?- În mare măsură.- Cum adică?- Când m-am mutat la Constanţa, aveam 70 de kg, iar acum am 90.Șeful îl cheamă pe Ionescu la el și îi spune:- Ionescule, am observat că întârzii mereu la muncă în ultima vreme. Există vreo problemă sau motiv pentru asta?- Da, șefule, acum o săptămână mi-ați spus ca, dacă vreau să citesc ziarul, să o fac acasă...Un lider populist către mulţimea de susținători adunată în piaţă:- Am hotărât ca de acum încolo să muncim doar miercurea!Adunarea, impresionată, aplaudă în delir. Se ridică unul din mulţime, se scarpină, tuşeşte:- În fiecare miercuri?