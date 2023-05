– Îl recunoaşteţi pe cel care v-a furat maşina?– După cum a vorbit avocatul lui, nu mai sunt sigur dacă am avut vreodată maşină…Bulă:- Tată, trebuie să mergi la şcoală să vorbești cu diriginta.Tatăl:- De ce, ce-ai mai făcut?Bulă:- Păi, nimic, doar am întrebat: “La ce capăt?”- Cum așa?- Păi la ora de mate, profesoara, cu o riglă în mână, a venit şi a îndreptat rigla spre mine spunând: “La capătul acestei rigle este o persoană cu o minte înceată”… La care eu doar am întrebat: “La ce capăt?”Judecătorul către inculpat:– De ce nu v-aţi luat un avocat?– Toţi avocaţii au refuzat să mă apere când şi-au dat seama că euîntr-adevăr nu am furat cele 5 milioane.