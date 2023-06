Băiatul își întreabă tatăl:-Tati, eu de ce nu am un frățior?- Pentru că nu dormi noaptea și sperii berzele!Interviu la angajare. Bulă se prezintă foarte interesat:- Bună ziua, caut de lucru!- Aveți experiență?- Da, am trei ani și ceva de când tot caut!Un bărbat către un prieten:- Nevastă-mea îmi cere bani în fiecare zi. Azi 600 de lei, ieri 800 de lei și tot așa…- Păi ce face cu atâția bani?- Habar nu am, că nu i-am dat niciodată.Doctorul către pacient:- Cum stai cu durerea de cap de care te plângeai?- E plecată în weekend la părinți!La judecătorie:- Doamnă, de câte ori v-ați înșelat soțul?- Eu am venit aici să divorțez, nu să mă laud.A venit căldura! Corpul meu zice „Maldive”, mintea mea spune „Tenerife”, iar buzunarul țipă „Dă puțin cu furtunul pe tine”.Discuție între doi prieteni:- Băi, tu ce faci ca să înnebunești femeile?- Nimic, eu le găsesc gata nebune!Doi amici discută:- Ce faci, mă?- Desenez femeia perfectă.- Lipsește gura!- Am zis perfectă…- Ioane, tu ești prietenul meu cel mai bun. Te bagi la o bătaie, dacă se pune problema?- Pentru tine, oricând!- Bun, dacă am stabilit asta, mâine la 8.00 să fii la mine să batem covoarele.