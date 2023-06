Doi albi şi cu un negru stăteau pe o bancă. Un alb îi zice negrului:- Pleacă mă de aici, coloratule!- Da’ de ce sunt, mă, colorat?- Păi nu te uiți şi tu la tine că ești negru?- Păi eu când mă nasc sunt negru, când mi-e frig sunt negru, când mi-e rău sunt negru, când mi-e cald sunt negru, pe când tu când te naști ești roz, când ti-e frig ești albastru, când ţi-e rău ești verde şi când ţi-e cald ești roșu. Acum cine e colorat?Bulă sună la pompieri:- Alo, pompierii?- Da, care este problema?- Îmi arde de joacă!Un evreu îi dă sfaturi în afaceri fiului său:- Fiul meu, dacă vrei să fii un bun om de afaceri, trebuie să fii cinstit!Totdeauna trebuie să-ţi ţii cuvântul dat!Uită-te la mine: am zis că iau, am luat! Am zis că dau, am zis!O blondă este întrebată câţi ani are:- Aşa, o clipă, să calculez. Când m-am căsătorit aveam 20, iar soţul 40. Eram de două ori mai mică decât el atunci, așadar, dacă el acum are 70, eu am 35.- John, cum ați petrecut Crăciunul?- Am făcut un pom de Crăciun, l-am umplut de jucării şi tare ne-am bucurat.- Şi tu, Jimmy?- Am făcut un pom de Crăciun, am cumpărat o mulțime de jucării şi tare ne-am bucurat.- Dar, tu Moritz?- Noi avem o prăvălie cu jucării şi ne-am uitat la rafturile goale şi tare ne-am bucurat.Făt-Frumos a făcut tot posibilul și i-a adus prințesei, în sfârșit, luna de pe cer. Aceasta s-a uitat la lună și i-a spus lui Făt-Frumos:- Altă culoare n-ai găsit?