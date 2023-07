Doi condamnați la moarte prin spânzurare, în ziua execuției, ambii pe eșafod, cu ștreangul de gât. La care unul îl întreabă pe celălalt:- Auzi, ce zi este azi?- Luni!- Băi, da prost mai începem săptămâna asta!Într-o zi, iepurașul se întâlnește cu lupul. Iepurașul căra un televizor de ultima generație.- Dar de unde ai, iepurașule, televizorul ăsta, că tu ești lefter?- Păi, am fost la vulpe.- Şi?- Păi, m-a invitat la o cafea, după care s-a dezbrăcat şi a zis: „Ia ce e mai bun de la mine”.- Şi?- Şi eu am luat televizorul.- Sunt de zece zile în Tulcea şi regret că nu am venit din prima zi în restaurantul dumneavoastră.- Mulțumim, domnule, ne măguliți.- Nu, vreau să spun că aş fi preferat să mănânc știuca asta acum zece zile.Într-o distilerie din Glasgow, un muncitor vine în goană la patron:- Șefu’, nenorocire! McGregor a căzut în butoiul cu whisky.- Cumplit! S-a înecat?- Până la urmă, da.- Cum adică până la urmă?- Adică a mai apucat să scoată capul de trei ori, cerând de fiecare dată câte o măslină.