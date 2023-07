Experienţe de neuitat pentru fanii festivalului Neversea. Ce surprize au pregătit organizatorii

Ediția aniversară din acest an a festivalului Neversea, eveniment care se va desfăşura în perioada 6-9 iulie, va oferi publicului numeroase surprize. Astfel, pe parcursul celor patru zile și patru nopți de festival, organizatorii au pregătit o serie de activări, momente speciale, jocuri de lumini și zone instagramabile. Show-urile impresionante alte artiștilor naționali și internaționali, vor face ca experiența de festival să fie una memorabilă.De asemenea, cu ajutorul Inteligenței Artificiale Revocalize.ai, fanii festivalului pot cânta în cele patru zile de festival cu vocea artiștilor: Marius Moga AI, Lora AI, Alex Velea AI, Ioana Ignat AI, Nosfe AI, Mario Fresh AI și mulți alții. În plus, vă puteţi crea vocea voastră și să vă faceţi cover-uri instant folosind AI. Neversea. Practic, pentru prima dată în lume, se va folosi la un festival tehnologia „Revocalize”, o tehnologie care permite să amprentaţi o voce și apoi să o transformaţii în orice voce.Totodată, Neversea, alături de partenerii comerciali au pregătit experiențe memorabile pentru fanii festivalului: DJ care mixează la 50 de metri înălțime, zone de jocuri, zone de relaxare și instagramabile și multe alte activități. Anul acesta, 30 de designeri români își dau întâlnire la festival la F.A.B Stage, unde fanii pot găsi haine, colecții capsulă, încălțăminte, bijuterii și accesorii. De asemenea, organizatorii pregătesc și zone cu artiști de hairstyle, make-up și tatuaje temporare. Participanții au astfel ocazia să fie răsfățați cu coafuri, împletituri și machiaje speciale de festival. Aici, fanii festivalului Neversea pot găsi brand-uri precum: Flash Tattoos, Aer Wear, GNA, Belher, Les Waves, Festival Dresses by GIA, MySimplicated, Hamza, The Black Sheep, Exclusives.ro, Dadarlat, Retro Future și mulți alții. Toți cei care își doresc un look special de festival pot veni la F.A.B. Stage pentru outfit-uri ca pe catwalk.Zona de fashion din festival este completată de merch-ul de festival. De la magazinul de peste 100 mp, festivalierii vor putea achiziționa tricouri, hanorace, prosoape și multe alte articole vestimentare din noua colecție marca NEVERSEA, numeroase accesorii pentru un look desăvârșit, dar și mici suveniruri. O noutate pentru acest an este că, la zona de merchendise, se pot face tatuaje temporare, pentru un stil personalizat de festival.Totodată, susţin organizatorii, experiența unică care poate fi trăită timp de patru nopți și patru zile la festival este completată de zonele instagramabile, de artiștii stradali, dansatori și cataligari. Spectacolele pirotehnice, show-urile de lumini sau artificiile de zi vor completa experiența celui mai mare festival organizat pe o plajă din Europa.Marius Moga lansează în premieră globală Revocalize.ai, la NeverseaÎn zilele de joi și sâmbătă, începând de la 16:30, în fața scenei DayDreaming, va avea loc o ceremonie specială prin dans, un ritual al celebrării soarelui, printr-un moment Ecstatic Dance, o mișcare de eliberare, care îi va încuraja pe toți cei prezenți să se simtă ei însiși, să își îmbrățișeze autenticitatea, să se auto-descopere, într-o călătorie spre suflet și spre bucuria de a fi. La moment vor fi prezenți facilitatori și influenceri precum Emil Rengle, Laura Maier, Alina Smarandescu, Otniela Sandu, Ana Gum, Luana Chebeleu, Bianca Patrichi și mulți alții. Precizăm că Neversea este primul festival din România care se asociază cu o platformă AI utilizabilă în premieră mondială, doar în cadrul festivalului. Fanii au parte de o activare de amploare, cu o înălțime de aproape şase metri, care se deschide printr-o poartă, cu efecte de lumină şi fum, la care puteţi să imortalizaţi cele mai faine momente. Aici vocea și muzica se împletesc cu ajutorul Revocalize.ai.Precizăm că Revocalize.ai este o tehnologie dezvoltată şi fondată de Sebastian Dobrincu şi Marius Moga şi permite amprentarea propriei voci al cărui timbru poate fi ulterior utilizat pentru a înlocui orice altă voce. Fanii pot opta pentru două categorii de servicii, la activarea Revocalize.ai: „Cântă tu cu vocea lor AI”, unde vocea voastră va fi înlocuită cu modelul AI al artistului ales sau „Cântă ei cu vocea ta AI”, unde vă amprentaţi vocea, înregistrându-vă în studioul de pe plaja Neversea, cu ajutorul unui ghid virtual, după care primiţi un fișier audio in contul vostru Revocalize AI, cu vocea voastră, pe o piesă aleasă. Dezvoltată de muzicieni, construită pe un algoritm complex de machine learning, Revocalize.ai oferă cea mai realistă și aproape de adevăr generare AI a unei voci umane, unde orice voce va suna bine.Experienţe inedite la malul măriiPartenerii comerciali se alătură, şi ei, poveștii de la malul Mării Negre și prezintă în festival zone spectaculoase, colțuri instagramabile și activități diverse, pentru ca oamenii să experimenteze o întreagă gamă de trăiri și senzații, iar după cele patru zile să rămână cu amintiri cât pentru un an. De exemplu, în proximitate, cei care au obosit să danseze, pot lua o pauză la zona de lounge și leagăne instagramabile. De asemenea, un selfie box imens, de 360 de grade este pregătit pentru toți cei conectați la Social Media, iar in zonele lor se mai pot găsi si glitter tatoos. La zona Smart Market, festivalierii își pot afla, în urma unui chestionar, amprenta de carbon și pot câștiga premii diverse. De asemenea, la scena Balkaniada va exista un șezlong supradimensionat, ca zonă de relaxare și distracție, şi, în plus, sâmbătă, la ora 20:00, fanii vor putea interacționa cu Răzvan Simion și Dani Oțil. În acelaşi timp, fanilor le va fi oferită o experiență inedită, cu un bar 360 de grade și un photo corner cu flăcări și multe activități cu premii. Desigur, zona de food & beverages de la Neversea îi împacă pe toţi gurmanzii, dar tot în zona de food, veţi putea găsi chiar şi mâncare vegană, vegetariană sau mâncare pentru cei cu intoleranţe. Festivalul este deschis și minorilor, iar în acest sens au fost luate măsuri speciale pentru ca fiecare persoană să primească exact ceea ce îi place și este adecvat vârstei sale. Astfel, pentru minori, există o regulă clară - fără alcool. Prin intermediul brățărilor de acces speciale, de o culoare diferită față de cele ale participanților majori, organizatorii se asigură că aceștia vor avea acces doar la selecția lor specială de băuturi răcoritoare.