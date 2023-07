A III – a ediție a Festivalului Eforie Colorat a început cu teatru, muzică și activități interesante

Cea de-a III – a ediție a Festivalului Eforie Colorat a început luni, 3 iulie, cu o serie de momente și activități deosebite, care îi vor încânta pe constănțeni, la Grădina Cinemascop, până pe 10 septembrie. Festivalul de anul acesta reunește peste 200 de evenimente, proiecții de film, concerte, vernisaje de artă contemporană și ateliere organizate de misiuni diplomatice partenere sau de Muzeul Național de Artă al României. În fiecare seară, programul începe de la ora 19:00, iar intrarea este liberă.Luni, 3 iulie, ediția s-a deschis cu piesa de teatru „Ultimul clopoțel”, în interpretarea trupei Ephoria, concertul „Acoustic Night” cu Sidonia Doica și Rosta Man și o serie scurtmetraje Short Film Breaks. Este vorba despre „The treatment”, în regia lui Álvaro Carmona, „No singing after eight”, în regia lui Alex Pintică, „Roberto”, în regia lui Carmen Córdoba González și „The funeral”, în regia lui Paul Berenstain. Momentele au fost adresate, la acordul părinților, și copiilor.Înaintea evenimentelor organizate, în incinta grădinii, începând cu ora 19:00, constănțenii sunt invitați la diferite activități. Aceștia au parte de jocuri (ping pong, de foosball, lego) și de ateliere creative. De asemenea, îi așteaptă, să o admire, Galeria E T A J on Wheels. În același context, constănțenii au acces la bilbioteca pop-up și au la dispoziție mai multe băuturi.Astăzi, 4 iulie, începând cu ora 21:00, constănțenii vor putea urmări o selecție de scurtmetraje Short Film Breaks. Este vorba despre „31 hours”, în regia lui Claudiu Mitcu, „Back in 5 minutes”, în regia lui Felipe Garrido Archanco, „Songs from the backyard”, în regia Letiției Popa, „El Conquistador”, în regia lui Mathilde Bayle, „Potemkiniștii”, în regia lui Radu Jude și „The Egret River”, în regia lui Wan-Ling Liu. Scurtmetrajele vor putea fi urmărite, inclusiv, de copii cu vârste de până la 12 ani, doar cu acordul părinților.