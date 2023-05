Festivalul ”Poezie la nisip” are loc la Corbu începând de mâine

Asociația „Kulturale” anunță derularea ediției a IV-a a festivalului POEZIE LA NISIP, în perioada 1-3 iunie a.c., în Corbu, județul Constanța. Născută în primul an de pandemie, ca lectură poetică în cadrul unui proiect de dezvoltare a voluntariatului în rândul tinerilor din comună, activitatea “Poezie la nisip” s-a transformat apoi în festival poetic, reunind autori din toate generațiile, voci lirice distinctive în climatul cultural dobrogean și național. Dacă în ediția din 2022, au fost aduse împreună poezia românească și cea de factură tradițională niponă, prin invitatul din Japonia, Yusuke Miyake și prin alți doi autori de haiku și tanka din România care au scris împreună și au publicat renku (poezie în lanț), anul acesta, la ediția a IV-a, Corbu își va deschide porțile către mai mulți poeți de la vest de Dunăre (București, Teleorman, Cluj, Iași, Slobozia).Ca și marea, poezia înseamnă simultan sensibilitate și forță, mister și concretețe palpabilă, taină și dezvăluire, tăcere și vuiet, naștere și renaștere: viață. Plaja Corbu-Răsărit își va împleti propria poezie cu cea recitată de Bogdan Ghiu, Șerban Codrin, Iulia Pană, Șerban Axinte, Hristina Doroftei, Amelia Stănescu, Iulian Talianu, Toni Chira, Sorina Rîndașu, Silvia Bitere, Daniela Varvara, Sorin Roșca, Ottilia Ardeleanu, Mircea Lungu, Mara Mihai, Irina Gheorghiță, Mihaela Meravei, Eduard Rosentzveig. Alături de poeții consacrați, vor fi elevi ai Liceului Teoretic “G. Călinescu” din Constanța, ai Cercului de scriere creativă din Palatul Copiilor, Medgidia, ai Cercului Școlar “Creativ” din localitatea gazdă și ai școlii din Topalu. În recitalurile susținute de poeți la Muzeul de Artă “Dinu și Sevasta Vintilă” din Topalu și la Complexul Muzeal Capidava, din a treia zi de festival, se alătură prozatorul de origine corbeană George C. Dumitru. Tot în a treia zi, la cel mai mare muzeu de artă rurală din Europa, scriitorul optzecist Bogdan Ghiu, de data aceasta, în ipostază de traducător, va prezenta cartea scrisă de Baptiste Morizot, Estelle Zhong Mengual, Estetica întâlnirii. Enigma artei contemporane.De asemenea, poezia va putea fi privită și în sinestezie cu artele vizuale, grație membrilor filialei Unu Constanța a Uniunii Artiștilor Plastici din România și fotografii Asociaței Kulturale are au pregătit două expoziții de cartoline prin care aduc împreună lucrări de artă plastică și fotografie cu versuri ale autorilor participanți, expoziții ce pot fi văzute în a doua zi de festival, la Corbu și, începând cu ora 17, la sediul din strada Eminescu, nr.22, unde va avea loc și lansarea volumului de poezie semnat de Șerban Axinte, Păpădia electrică, Casa de Pariuri literare, ediția a II-a, sonoră, în lectura autorului.Deschiderea festivalului va avea loc pe 1 iunie, la ora 14, în Parcul Centrului de Tineret din Corbu, în prezența președintelui filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România, Angelo Mitchievici, care va fi și comoderator al recitalului poetic din a doua parte a zilei, a directorului revistei „Ex Ponto”, Ovidiu Dunăreanu, a Vasile Lumînare, primarul comunei Corbu - principalul partener al evenimentului -, a consilierilor locali, a invitaților scriitori și a mai multor iubitori de poezie din localitate și din împrejurimi. Pe 2 iunie, de la ora 11,30, recitalurile de poezie și muzică, dar și expoziția pregătită de artiștii fotografi vor fi găzduite de Ion Scarlat, într-un cadru pitoresc din livada proprie Corbu.În primele două zile, poezia va fi acompaniată de muzică live - folk, pop, rock, prin amabilitatea cantautorilor Ion Scarlat, Laurențiu Marinescu, Valentin Levente, Daniel Chiorăscu, Laurențiu Stoian.Festivalul dorește, pe de o parte, promovarea poeziei autentice, prin glasul unor poeți cu geografii și imaginarii artistice ce se înscriu într-o largă paletă de stiluri literare și printr-un dialog sinestezic cu alte arte și chiar științe (ca arheologia), iar pe de altă parte, să înscrie comuna Corbu pe harta culturală a României, ca pe un loc în care se manifestă libertatea și frumusețea imaginației creatoare.Parteneri în proiect: Primăria Corbu, Uniunea Scriitorilor din România, filiala Dobrogea, Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Constanța Unu, Muzeul de Artă Constanța, Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța, Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada”,, SC MDM Analitics Serv SRL, Năvodari, Școala Gimnazială “Gheorghe Lazăr”, Corbu, City Tour Constanța, Asociația Multiculturală “Anticus”, Constanța.