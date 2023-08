Un moş merge la doctor. Acesta îl întreabă:- Cum stai cu inima, cu plămânii?- Foarte bine, răspunde moşul.- Dar e ceva care te supără?- Da, am o problemă: când fac sex, aud fluierături în urechi.- Ce vârstă ai mata?- 83 de ani.- Păi, la 83 de ani, ce ai vrea să auzi, aplauze?Opt din zece femei nu ştiu să-şi aleagă mărimea corectă a sutienului. Un mic ajutor, pentru a face alegerea corectă.A - Aproape nu-s.B - Ba se zăresc.C - Corespunzătoare.D - Dang!DD - Dublu Dang!!E - Enorme.F - False.G - Gata, e prea mult!H - Hai că o să cazi!- Ce i-a spus Adam Evei când au avut prima ceartă!?- Ai noroc că nu pot să te trimit la mă-ta!- Ce înseamnă pentru un bărbat să fie fidel?- La a treia nevastă, să aibă aceeaşi amantă.Unii bărbaţi îşi ţin iubitele de mână la mall. Pare un gest romantic, dar ei ştiu că dacă le-au scăpat, se duc la shopping.O bătrână îşi cumpără televizor nou. Vede un meci de fotbal, iar a doua zi, unul de rugby. Cheamă urgent depanatorul.- Nu are nimic televizorul dvs.- Ba da, are, protestează bătrâna, fiindcă ieri am văzut mingea rotundă, iar azi – ovală.- De ce aleargă tinerii aceia în jurul terenului de fotbal?- Primii trei vor primi medalii.- Şi ceilalţi de ce mai fug?