Doctorul: Nu-mi place deloc cum arătați.Pacienta: Ei, doctore, nici dumneata nu ești vreo frumusețe.- Prietenul meu vine întotdeauna la întâlniri neras.- Ai încercat să nu întârzii?Am văzut când i-a căzut unui țigan portofelul astăzi pe stradă. L-am luat de jos, l-am deschis, m-am uitat în acte, după care am alergat după el:- Mă scuzați, domnul Popescu?Ţiganul:- Nu!Un polițist ajunge la locul unui accident unde o mașină a ieșit de pe autostradă, a omorât mai multe animale şi a dărâmat un hambar. Îl ia deoparte pe George, care abia se mai ținea pe picioare şi se sprijinea de nevastă-sa şi îl întreabă:- Fii sincer, cât ai băut?- Am băut zece beri şi patru sticle de vin. Sunt beat, ce mai... zice George.- Știu că ești beat! zice polițistul nervos, dar ăsta nu e un motiv ca să o lași pe nevastă-ta să conducă!O stewardesă americană întreabă în avion un pasager de origine arabă:- Doriţi ceva de băut, un vin sau coniac, whisky, bere?- Nu, mulţumesc, în câteva clipe voi conduce avionul.Bulă în armată este felicitat de superior:- Bulă, felicitări, spune ofiţerul la raport, am auzit că ai devenit tată?- Nu chiar,… soţia mea a devenit mamă!